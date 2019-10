Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Aveva vinto la battaglia per curarsi fuori dal carcere, ma è morto all'di. Mario Trudu, 69 anni,all', è deceduto dopo 41 anni di carcere. Ne ha dato notizia su Facebook la sua avvocata Monica Murru, del foro di Nuoro. Trudu aveva ottenuto di recente il differimento pena per motivi di salute ma dopo il ricovero non era riuscito a tornare a casa. Da tempo la difesa aveva chiesto i domiciliari. "Mi hanno appena avvisato che Mario Trudu non ce l'ha fatta - scrive l'avvocata sul social - è morto stasera nel reparto di terapia intensiva, senza essere potuto tornare a casa, neppure una manciata di ore”. Una morte che arriva pochi giorni dopo la pronuncia della Consulta che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'. Su questo tipo di detenzione forzata si è inoltre da poco pronunciata la Corte europea dei diritti ...

zazoomblog : Ergastolo ostativo detenuto muore in ospedale a Oristano: aveva ottenuto il differimento della pena - #Ergastolo… - Notiziedi_it : Ergastolo ostativo, detenuto muore in ospedale a Oristano: aveva ottenuto il differimento della pena… - SkyTG24 : Oristano, detenuto all'ergastolo ostativo muore in ospedale -