Le Parole della settimana di sabato 26 ottobre | gli ospiti di Gramellini su Rai 3

Ginevra Pisani palpeggiata in strada : è choc dopo la denuncia della prof dell’Eredità : “Senza Parole!” : L’ex corteggiatrice del programma ‘Uomini e Donne’ ed attuale professoressa de ‘L’Eredità’, Ginevra Pisani, è stata protagonista suo malgrado di uno squallido episodio accaduto a Milano. La ragazza è stata letteralmente palpeggiata da un uomo, che le ha tirato anche uno schiaffo sul suo lato B. Lei ha denunciato il tutto anche tramite le stories Instagram, ma c’è stato un particolare raccontato che ha provocato nervosismo da parte degli utenti. ...

L’Amazzonia ‘è una donna stuprata’. Nelle Parole di due giornaliste l’essenza dell’impegno ecologico della Chiesa : Preti sposati sì o preti sposati no? Il Sinodo speciale dei vescovi sulL’Amazzonia in corso in Vaticano rischia di passare alla storia esclusivamente per la decisione finale che, il 26 ottobre prossimo, prenderanno i quasi 200 presuli partecipanti in merito ai cosiddetti “viri probati”. Si tratta di uomini sposati che vengono ordinati preti senza lasciare la loro famiglia. “Affermando che il celibato è un dono per la Chiesa – si legge nel ...

Alluvione in Piemonte - le ultime Parole della vittima : “C’è acqua dappertutto” : “C’è acqua dappertutto“: sono state queste le ultime parole di Fabrizio Torre, morto travolto da un’onda di acqua e fango a Capriata d’Orba, nell’Alessandrino. Il 52enne era partito dall’aeroporto di Genova con un passeggero straniero, che avrebbe dovuto accompagnare al Golf Club Villa Carolina, ma nei pressi del resort l’auto è stata bloccata dall’acqua. L’ultima telefonata è stata ...

Le Parole della settimana - Giuseppe Conte ospite d'onore? Un disastro : che fine fa la trasmissione : Come sono lontani i tempi in cui l' Avvocato del popolo poteva bearsi di essere un "Re Mida", capace di trasformare in oro ogni oggetto del suo tocco. Il presidente del Consiglio inizia a perdere colpi. E non solo sul fronte della compattezza della maggioranza, che inizia a essere squassata dalle po

Le Parole della settimana di sabato 19 ottobre - gli ospiti di Gramellini su Rai 3 : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 19 ottobre alle 20:20: gli ospiti Sarà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’ospite di punta della puntata di sabato 19 ottobre de Le Parole della settimana dalle 20:20 su Rai 3 con Massimo Gramellini. In una giornata particolarmente complicata, tra la Leopolda di Italia Viva di Matteo Renzi e la manifestazione di piazza di Lega – Forza Italia ...

Virginia Raggi - il Pd romano si agita dopo le Parole di Zingaretti sulle non-dimissioni della sindaca. E c’è il caso del segretario cittadino : Il mezzo passo indietro c’è stato, ma le acque nel Pd romano (e non solo) sono ancora agitate. Due semplici frasi come “a Roma stiamo all’opposizione” e “no a un altro sindaco come Raggi” rappresentano il tentativo operato lunedì mattina da Nicola Zingaretti di mettere una pezza al pasticcio combinato venerdì sera, quando alla trasmissione Otto e Mezzo di La7 dal segretario nazionale dem (e presidente della Regione Lazio) si è lasciato scappare ...

Stadio Fiorentina - si farà in 48 mesi e sarà di proprietà : le Parole di Commisso - Nardella e Barone : ‘‘Il Comune di Firenze e il sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi, come noi della Fiorentina vuole investire sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un’opera importante come potrà essere il nuovo Stadio della Fiorentina”. E’ il commento del proprietario viola Rocco Commisso dopo aver appreso ...

Le Parole della settimana - duello tra Roberto Burioni ed Eva Riccobono sull'omeopatia : duello sull’efficacia dell’omeopatia a Le Parole della settimana. I protagonisti? Distantissimi come mondi ed esperienze: da una parte Roberto Burioni, che sul tema ha da poco pubblicato un libro, dall’altra la modella e attrice Eva Riccobono.I due si ritrovano nello studio di Massimo Gramellini per motivi diversi, ma il confronto diventa inevitabile quando la Riccobono racconta di una cistite “curata” proprio grazie all’omeopatia. “Sì, uso ...

Le Parole della settimana di sabato 12 ottobre - gli ospiti di Gramellini su Rai 3 : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 12 ottobre alle 20:20: gli ospiti Secondo appuntamento su Rai 3 con Massimo Gramellini e Le Parole della settimana sabato 12 ottobre dalle 20:20. Ad aprire la puntata sarà Bianca Berlinguer, volto storico di Rai 3, giornalista, direttrice e conduttrice di #Cartabianca. Berlinguer sarà in puntata come autrice del libro Storia di Marcella che fu Marcello, frutto del ...

Anticipazioni Rosy Abate 3 - le Parole della Michelini : 'Voglio lasciare un bel ricordo' : Stasera si chiude la seconda stagione di Rosy Abate, la fiction del venerdì sera di Canale 5 con Giulia Michelini e intanto si pensa già a cosa succederà nel corso della terza stagione. I tantissimi fan che hanno seguito le prime due stagioni di successo, sono curiosi di scoprire quello che accadrà in futuro e soprattutto se ci saranno dei nuovi episodi che vedranno come protagonista l'amatissima 'regina di Palermo'. La Michelini, in varie ...

Lutto nel mondo della moda : Giorgia aveva 61 anni. La sua città senza Parole : Era l’erede di un vero impero della moda e nella moda ancora lavorava come imprenditrice insieme al figlio Alessandro. Addio ad una grande donna: Giorgia Mattioli che se n’è andata giovedì sera a 61 anni e la notizia è stata diffusa oggi – a esequie avvenute nella massima riservatezza per volontà della famiglia – dal popolare sito internet di calcio Zerocinquantuno di cui Giorgia era socia finanziatrice, a conferma della sua passione rossoblù. ...

Parole Petrachi - i commenti del Ministro dello Sport Spadafora e della ct Milena Bertolini : “Penso che nello Sport debba avere cittadinanza un grande rispetto per tutto e tutti e quindi le dichiarazioni di Petrachi non sono coerenti con quello che ci aspettiamo per il mondo dello Sport e denotano un’arretratezza culturale di cui non sentivamo bisogno”. Così, a margine della conferenza stampa che ha seguito la riunione tra tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e ...

MotoGp – La strategia di Marquez e la soddisfazione di Quartararo e Viñales : le Parole dei top-3 nel parco chiuso del Gp della Thailandia : Le parole dei primi tre classificati nel parco chiuso del Gran Premio della Thailandia, tanta euforia per Marc Marquez Ottavo titolo per Marc Marquez in carriera, un trionfo quello del pilota spagnolo che si conferma campione del mondo vincendo il Gran Premo della Thailandia davanti a Fabio Quartararo e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Nono successo in stagione per il rider della Honda, capace di prendersi la gloria anche a Buriram, ...

Massimo Gramellini - Le Parole della settimana : “Avremo uno scoop” : Le parole della settimana, Massimo Gramellini sulla nuova edizione: “Ci sarà uno scoop” Partirà oggi, sabato 5 ottobre 2019, alle 20.20 su Rai3, la nuova edizione de Le parole della settimana, il programma di Rai3 condotto da Massimo Gramellini, che farà compagnia ai telespettatori fino alle 21.30 circa, quindi per più di un’ora. E in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, ...