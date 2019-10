Da due giorni non penso che a quell’abbraccio Insigne Ancelotti

Cile - a Santiago la più grande marcia dall’inizio delle proteste : decine di migliaia di persone in piazza per due giorni : decine di migliaia di persone si sono nuovamente riversate mercoledì pomeriggio nelle strade del centro di Santiago del Cile per partecipare a quella che è stata definita la più grande marcia dall’inizio dell proteste, venerdì scorso, quando la popolazione civile è scesa in piazza per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto della metro. Questa manifestazione è stata indetta da una ventina di organizzazioni ...

Emma Marrone sull'intervento : 'Ho pianto per due giorni ma in sala operatoria sorridevo' : È un racconto molto toccante quello che Emma Marrone ha fatto del problema di salute che ha dovuto affrontare circa un mese fa. Sebbene non ne parli mai in termini specifici della malattia, l'artista ha confermato di essere stata operata e di voler tornare a lavorare con più consapevolezza di prima. La cantante ha anche descritto le sensazioni che ha provato prima e dopo l'intervento: al pianto di disperazione, infatti, hanno fatto seguito tanti ...

Previsioni Meteo Roma : altri due giorni di sole e caldo - ma arriva l’allerta per il maltempo di Giovedì sera [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Continua a spendere il sole sulla città eterna, disturbato solo da qualche stratificazione o velatura alta assolutamente innocua. Il campo anticiclonico tiene bene e lo farà ancora per le prossime 48 ore, anzi, tra oggi e domani è previsto il culmine dei massimi di pressione. Tuttavia, la circolazione è destinata a cambiare, perlomeno temporaneamente, verso metà settimana. La svolta annunciata vi sarà. Magari per ...

Emma Marrone : «Non ho mai pensato Perché di nuovo a me? - ma i primi due giorni li ho passati a piangere» : Emma Marrone in esclusiva sulla cover di Vanity FairEmma Marrone in esclusiva sulla cover di Vanity FairEmma Marrone in esclusiva sulla cover di Vanity FairEmma Marrone in esclusiva sulla cover di Vanity FairEmma Marrone in esclusiva sulla cover di Vanity FairEmma Marrone in esclusiva sulla cover di Vanity FairEmma Marrone in esclusiva sulla cover di Vanity FairEmma Marrone in esclusiva sulla cover di Vanity Fair«Ammalarsi è sempre ingiusto, ma ...

BAKE OFF ITALIA 2019/ Diretta ed eliminati - una prova lunga due giorni : BAKE Off ITALIA 2019, eliminati e Diretta 18 ottobre: Gabriele Bonci ospite, una prova lunga due giorni per una pizza dal taglio moderno.

Puglia - 81 migranti sbarcati in Salento in due giorni : tra loro anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa : Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla Croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute ...

Stati Generali della Transizione Energetica : due giorni di incontri per delineare i futuri scenari : Prende avvio oggi la due giorni di incontri dedicati al futuro del sistema energetico italiano, organizzata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Snam e Terna. Istituzioni, imprese, associazioni e stakeholders partecipano agli Stati Generali della Transizione Energetica Italiana, che rappresenta un’occasione di confronto e analisi dedicata alla grande trasformazione in atto a livello globale e finalizzata a delineare insieme i futuri scenari ...

Scarcerato - torna a rapinare lo stesso negozio dopo due giorni : "Hai visto? Sono uscito di galera" : “Hai visto? Sono uscito di galera”. Si è presentato così un rapinatore, in un negozio di Roma, vicino alla stazione Termini. Era la seconda volta che “faceva visita” al negozio. dopo la prima era stato arrestato, ma subito dopo Scarcerato. E così ha pensato di mettere a segno un altro colpo nel negozio alle spalle della stazione Termini. Lo riporta Il Messaggero. Chine F., 18enne originario del ...

Code4Future - a Roma due giorni di incontri sulle nuove tecnologie e l'innovazione : incontri e panel in quattro diverse aree per capire come tecnologie come blockchain, realtà virtuale e intelligenza artificiale hanno cambiato, stanno cambiando e cambieranno la società, le aziende e il business

Sciopero dei benzinai : per due giorni "senza" stazioni di servizio : Uno Sciopero generale di due giorni degli impianti di rifornimento è stato indetto dai sindacati di categoria contro la...

Vibo Valentia : aneurisma addominale scambiato per colite - 79 enne muore due giorni dopo : Sospetto caso di malasanità a Vibo Valentia, in Calabria, dove la famiglia un uomo di 79 anni deceduto a settembre ha denunciato i medici dell’equipe del pronto soccorso dell’ospedale, forse responsabili del decesso dell’uomo. Secondo quanto dichiarato in sede di denuncia, i medici avrebbero scambiato un aneurisma addominale per una colite. Giunge al pronto soccorso in codice rosso, ma viene dimesso Un vigile urbano in pensione, originario di ...

CorSport : 27mila km di volo e due partite in 10 giorni. Difficile che Lozano sia in campo col Verona : In Messico è Lozano show, venerdì l’attaccante tornerà a Napoli, sabato ci sarà la partita contro il Verona. Quanta fatica gli costa la trasferta? Ne parla il Corriere dello Sport. Uno stress non indifferente. Il messicano ha dovuto sopportare due trasvolate oceaniche, andata e ritorno e in mezzo anche due voli da 7mila chilometri per andare e tornare da Bermuda. In tutto oltre 27mila chilometri di volo e due partite in dieci ...

Giampaolo esonerato dopo 111 giorni : Pioli al Milan per due anni : Davvero breve ed infausta l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. La società martedì mattina ha comunicato al tecnico