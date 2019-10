Brexit | in Uk il private equity crolla del 40% nei primi sei mesi

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Le transazioni finanziarie si stanno trasferendo dalla City di Londra all'Europa continentale, in particolare quelle diche nel primo semestre di quest'anno sonote del 40% in Gran Bretagna favorendo paesi come la Francia e la Spagna.

ele_gau : RT @FocusRisparmio: SCELTI DA NOI #18ottobre —> #Manovra, un emendamento riguarderà i #Pir. @BNLBNPParibas_ ha lanciato la nuova divisione… - FocusRisparmio : SCELTI DA NOI #18ottobre —> #Manovra, un emendamento riguarderà i #Pir. @BNLBNPParibas_ ha lanciato la nuova divisi… -