Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Undi 25è stato ferito con un colpo di pistolaper aver reagito ad un tentativo di. È successo intorno alle 23.30 di mercoledì in via Teodoro Mommsen, in zona Caffarella, a. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato subito operato: le sue condizioni sono gravi e ora è ricoverato indi vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti sul posto, il 25enne era in compagnia della fidanzata quando due uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazzacon un oggetto e rubato lo zaino e a un tentativo di reazione del giovane gli hanno sparato. L'articoloa unae glidi 25è indi vita proviene da Il Fatto Quotidiano.

nieddupierpaolo : RT @TutteLeNotizie: Roma, reagisce a una rapina e gli sparano alla testa: ragazzo di 25 anni è in pericolo di… - RaiNews : Il giovane aggredito con la fidanzata all'esterno di un pub nel quartiere Appio Latino - LaStampa : Era in compagnia della fidanzata. Ora è caccia a due aggressori. -