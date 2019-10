Guardia di Finanza | il generale Lopez in visita ispettiva a Ragusa

Concorsi pubblici 2019 : tutti i bandi per Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Forze Armate : Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate quest’anno sono numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2019: 800 VFP1 ...

Bari - dai Balcani all’Italia con 450 kg di marijuana sul motoscafo : arrestato dalla Guardia di finanza : Aveva 450 kg di marijuana a bordo. È finito in manette un 48enne italiano alla guida del motoscafo fermato dalla Guardia di finanza di Bari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo è partito dai Balcani per l’Italia. Le fiamme gialle hanno trovato la droga suddivisa in 45 involucri, contrassegnati da sigilli recanti la provenienza e la destinazione. L’imbarcazione di circa 6 metri dotata di un potente motore ...

Franco Maccarelli - il genio del “pezzotto tv” : l’indagine della Guardia di Finanza - uomo da 6 - 5 milioni di euro. Cosa rischia chi lo usa? : Proseguono le indagini sulla pirateria televisiva in Italia, la Guardia della Finanza ha effettuato un blitz lo scorso 18 settembre che aveva portato alla chiusura di diversi canali illegali. Il soprannominato “pezzotto” permette (il tempo presente è d’obbligo visto che l’operazione delle forze dell’ordine non ha fermato i furbetti capaci di aggirare il sistema) di vedere in maniera illegale eventi sportivi di ogni ...

Crozza si sdoppia - Conte e Gualtieri spiegano le norme anti-evasione : “Se nascondi i soldi nel bidet - la Guardia di finanza ti trapana il seder” : Durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza si sdoppia per mettere in scena l’incontro tra il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I due, presi da un delirio musical-economico, spiegano così la manovra anti-evasione: “La manovra piccolina che sconfigge l’evasion, il contante sparirà no, non adesso, ma tra un ...

Controlli della Guardia di finanza al liceo Gioberti : identificati i docenti : “Ai professori è stato chiesto di mostrare un documento che attestasse la propria identità”. Il sindacato: fatto di inaudita gravità

Torino. Controllo della Guardia di finanza al liceo classico Vincenzo Gioberti : E’ scattato un Controllo della Guardia di finanza a Torino al liceo classico Vincenzo Gioberti, in via Sant’Ottavio. Si è

La Guardia di finanza di Isernia scopre frode internazionale su auto di lusso - 23 arresti : Un giro di affari nell'Ue da 7,5 milioni di euro tra mobili ed immobili, denaro, vetture e quote societarie. Coinvolte 21 società con sedi in tutta Italia

Falsi report sui viadotti : “Il nuovo Ad Autostrade sapeva di atti nascosti alla Guardia di Finanza” : Roberto Tomasi, nuovo amministratore delegato di Autostrade, sapeva che Gianni Marrone, direttore dell'VIII tronco di Bari, non aveva fornito documenti all'ispettore del Ministero dei Trasporti Placido Migliorino e che aveva omesso di dare documentazione alle Fiamme Gialle nel corso di una perquisizione.Continua a leggere

Il sindaco di Ragusa interrogato dalla Guardia di Finanza : Il sindaco di Ragusa interrogato dalla Guardi di Finanza. Inchiesta sull’affidamento del campo comunale di rugby. La dichiarazione di Cassì.

Agrigento - la Guardia di Finanza sequestra beni di 400 mila euro ad un esponente mafioso : Sofia Dinolfo La Guardia di Finanza ha sequestrato i beni dell'esponente mafioso che si trova in carcere al regime del 41 bis, le indagini hanno appurato rilevanti incongruenze Ha un valore pari a 400 mila euro il sequestro di beni disposto dal tribunale di Agrigento nei confronti di Stefano Tarallo, 34enne, personaggio di spicco della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta. L’uomo si trova in carcere dal 2012 ed è detenuto col regime ...

Sequestrati dalla Guardia di Finanza 400 articoli illegali e potenzialmente pericolosi : Pescara - Nei giorni scorsi militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Pescara, nel corso delle quotidiane attività di controllo economico del territorio - finalizzate a contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti non sicuri - hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale al centro di Pescara. L’accesso ha consentito alle Fiamme Gialle di rinvenire sugli scaffali dell’esercizio commerciale di ...

Beni per un valore di 1 - 4milioni sequestrati dalla Guardia di Finanza ad evasori fiscali : Pescara - Prosegue l’attività posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, a tutela delle entrate erariali con il sequestro, da ultimo, di disponibilità e Beni immobili per 1,4 milioni di euro a seguito della scoperta di una rilevante evasione fiscale. In particolare, nel mese di settembre, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, grazie all’analisi di rischio condotta ...

Lotta al lavoro nero - report della Guardia di Finanza sui controlli estivi : Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara nella sua veste di polizia economico - finanziaria ha incentivato l’attività di contrasto al fenomeno del sommerso da lavoro, ancor più nel particolare periodo estivo appena conclusosi. In tale ambito è stato eseguito un articolato piano intervenziale su tutto il territorio di competenza dal dipendente Gruppo di Pescara, che ha effettuato circa 100 controlli ad altrettante attività ...