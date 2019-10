Cadaveri in container | le 39 vittime erano tutte cinesi | morti nella cella frigorifera a

Gb - sono di nazionalità cinese i 39 Cadaveri trovati nel container : “Sono morti congelati” : sono tutti di nazionalità cinese i 39 cadaveri trovati ieri nel container frigorifero di un tir nella zona industriale di Grays, vicino Londra. Secondo la stampa locale, è possibile che i 38 adulti e l'adolescente rinchiusi nella cella siano morti congelati. Intanto, le indagini delle forze dell'ordine continuano, arrivando fino in Irlanda del Nord dove vive l'autista 25enne del camion, arrestato per omicidio colposo.Continua a leggere

Regno Unito - 39 Cadaveri in container/ Migranti vittime di tratta di esseri umani? : Regno Unito, dramma nell'Essex: rinvenuti 39 cadaveri in un container. Il camion proveniva dalla Bulgaria, arrestato un uomo.

REGNO UNITO - 39 Cadaveri IN CONTAINER/ Essex - tra i morti un adolescente : REGNO UNITO, dramma nell'Essex: rinvenuti 39 CADAVERI in un CONTAINER. Il camion proveniva dalla Bulgaria, arrestato un uomo.

Regno Unito : trovati 39 Cadaveri in un container su un camion - arrestato l’autista : Al momento non sono emersi elementi sull'origine delle persone morte, ma solo sul luogo di partenza del tir, che gli investigatori ritengono sia in Bulgaria

Londra - 39 Cadaveri in un container. Arrestato un 25enne : Choc in Inghilterra dove 39 cadaveri sono stati rinvenuti la scorsa notte in un container a est di Londra, come riferisce la BBC. Tra i corpi, trovati in una zona industriale nell’Essex (il Waterglade Industrial Park di Eastern Avenue, a Grays), c’è anche quello di un adolescente. Un autista di tir di 25 anni nordirlandese è stato Arrestato e sarebbe accusato di omicidio. L’uomo: "rimane sotto custodia della polizia mentre le ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Londra : 39 Cadaveri in un container - 23 ottobre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. A Londra sono stati trovati 39 cadaveri un container: sconvolto il premier Johnson, 23 ottobre 2019,

Orrore in Inghilterra : trovati 39 Cadaveri nel container di un camion - anche un adolescente tra le vittime : Orrore in Inghilterra: nel container di un camion nell’Essex sono stati trovati i cadaveri di 39 persone. La polizia è stata allertata dal servizio dell’ambulanza subito dopo la scoperta al Waterglade Industrial Park nella Eastern Avenue, a Grays. Il conducente del mezzo, un uomo di 25 anni dell’Irlanda del Nord, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Le prime indicazioni parlano di 38 adulti e un adolescente morti, secondo la polizia. Le ...

Trovati 39 Cadaveri in un containerChoc a est di Londra. Preso 25enne : I corpi di 39 persone, 38 adulti e un adolescente, sono stati trovati nel container di un Tir nell'Essex. La polizia, chiamata dai servizi di emergenza sanitaria nella notte al Waterglade Industrial Park a Grays, ha arrestato l'autista, un giovane di 25 anni dell'Irlanda del Nord, Segui su affaritaliani.it

Gran Bretagna - trovati 39 Cadaveri nel container di un tir proveniente dalla Bulgaria : Trentanove cadaveri ammassati in un conteiner di un camion. È quello che ha trovato la polizia britannica in un parco industriale a Grays, a est di Londra. Il tir proveniva probabilmente dalla Bulgaria, ed era al Waterglade Industrial Park. A chiamare gli agenti, intorno all’1 e 40 della notte, è stata l’ambulanza. La polizia ha arrestato il camionista. Si tratta di un uomo di 25 anni, originario dell’Irlanda del Nord. I media ...

Essex. Trentanove Cadaveri trovati nel container di un automezzo : Una scoperta macabra. Trentanove corpi sono stati trovati nel container di un automezzo in un sito industriale dell’Essex, nel sud-est