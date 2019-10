Assunti attraverso un’app? La vita è oramai un videogame

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La notizia che centinaia di multinazionali americane selezionano il personale da assumereuna “app” fa rabbrividire. Non sorprende, però, chi questo tema lo segue da tempo (e sa che è prassi ad esempio in Ikea e in Amazon) e ha semplicemente avuto modo di scorrazzare sul sito web dell’azienda produttrice di questa impressionante soluzione. La rivelazione del Washington Post fa riferimento al “programmino” (si fa per dire) realizzato da HireVue che consente di valutare un candidato analizzando i movimenti facciali, la voce o la terminologia utilizzata durante la conversazione. L’attendibilità del metodo non è certificata sotto il profilo scientifico, ma il sistema risulta comodo per chi si trova a duellare con una platea sterminata di aspiranti a un numero limitato di posti di lavoro. La scrematura preliminare e l’individuazione degli idonei avverrebbe esclusivamente grazie a ...