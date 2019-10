Vieni da me | Alessandro Haber alla Balivo | “Non si può dire nulla”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Caterina‘richiama’da me: “Siamo intta!”è stato oggi ospite ada me nella rubrica “La cassettiera”. Intervistato da Caterina, l’attore ha parlato della sua vita, della sua carriera e del suo nuovo impegno con il programma Maledetti amici miei, ogni giovedì in prima serata su Rai2. L’attore, che già nel programma con Rocco Papaleo dice molte parolacce, ha promesso nel programma pomeridiano di Rai1 di non dirne. Ma dopo aver “rischiato” di dirne una intta, aver detto di essersi comprato il diploma e aver esclamato “cavolo!”, con tanto di richiamo della padrona di casa,ha detto: “Non si puònulla!”. Insomma, un’intervista divertentissima quella di oggi diche, durante la trasmissione, si è anche ...

