Solo ciclamini per Taylor E lei mostra un rotolo di banconote da 500€

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Francesca GaliciMega non resiste e condivide su Instagram un video boomerang chel'interno della sua borsa, contenente undidaNuova provocazione Instagram diMega, che in un video boomerang condiviso poche ore fa ha esibito undida. Non è possibile contare quanti biglietti siano presenti nella borsa ma lo spessore lascia intuire che si tratta di una somma considerevole. L'influencer, tornata single dopo la fine della tanto discussa relazione con Giorgia Caldarulo, ha ripreso la sua borsetta fucsia rigorosamente di marca e marchiata con il suo nome, con all'interno un mazzo didel massimo valore consentito dalla valuta corrente. Un'ostentazione per la giovanissima Mega, che ha anche commentato: “per.” In aggiunta, l'influencer ha aggiunto l'emoji di un diavoletto che ride, ...

net3434 : Solo i ciclamini stan bene con qs umidità... ?? - deer55 : @Terra_Pianeta @paulocoelho Piccole grandi meraviglie che ci regali, senza chiedere niente, solo di essere rispetta… -