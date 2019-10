Serena Enardu | dopo Temptation Island Vip arriva la confessione sul single Alessandro

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)Vip è finito da un paio di settimane, ma ciò nonostante si continua a parlare di Pago e. La coppia, insieme da quasi 7 anni, ha deciso di testare il proprio rapporto nel docu reality di Canale 5 e lì, all’Is Morus Relais, si è detta addio. Il cantante e la ex tronista di Uomini e Donne si sono lasciati definitivamente, come loro stessi hanno confermato al magazine Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha raccolto le loro confessioni (le interviste complete in edicola dal 23 ottobre) facendo chiarezza su che cosa è accaduto una volta terminata la trasmissione. “Mi fa male averlo lasciato”, ha detto lei – ma non lo amo più”. “Ora sono in cura da una psicologa – continua– Io e Pago non stavamo bene da due anni. Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto”. (Continuala foto) Il ...

