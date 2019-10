Napoli | De Laurentiis apre a Ibrahimovic | Non una suggestione | ma un desiderio

Napoli - clamoroso! De Laurentiis apre ad Ibrahimovic : tutti i dettagli : Il Napoli vuole Ibrahimovic, questo è sicuro. A confermarlo è Aurelio De Laurentiis, che parla a poche ore dalla sfida di Champions di questa sera in casa del Salisburgo. Calciomercato Napoli, De Laurentiis allo scoperto: il presidente parla di Mertens e Callejon “Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione – ha detto – ma dipende da lui e non da me. E’ soprattutto un amico, l’ho ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il presidente parla di Mertens e Callejon : Calciomercato Napoli – Dopo le parole su Insigne e Koulibaly della scorsa settimana, il presidente partenopeo è tornato a parlare del mercato azzurro. Soggetti interessati sono questa volta Mertens e Callejon, a cui è stato proposto un biennale alle stesse cifre che percepiscono attualmente. “Ho fatto una proposta di allungamento di contratto. Sono superpagati per quello che fanno e per l’età che hanno, se vogliono andare ...

Napoli - clamorosa apertura di De Laurentiis all’arrivo di Ibrahimovic : “si tratta di un mio desiderio” : Il numero uno azzurro ha parlato della suggestione Ibrahimovic, rivelando come si tratti di un desiderio che potrebbe realizzarsi nel prossimo mercato invernale Zlatan Ibrahimovic al Napoli, più che una suggestione. Un desiderio vero e proprio di Aurelio De Laurentiis, che ha aperto clamorosamente all’arrivo in azzurro dello svedese. Intervistato prima del pranzo ufficiale Uefa con i dirigenti del Salisburgo, il numero uno del club ...

De Laurentiis : “I giornali del nord trattano il Napoli come una provinciale” : Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del pranzo Uefa con la dirigenza del Salisburgo facendo questa volta alcune osservazioni sulla stampa Nazionale Mi sento paladino della libertà e quando vedo qualche stolto che vuole ferirla mi arrabbio: Napoli è una filosofia di vita, un plus. Non riesco ad esempio a trovare onestà intellettuale nel fatto che il Milan ha fatto una modesta gara in cui ha ...

Moggi : la strigliata di De Laurentiis fa bene al Napoli. De Ligt? Non era rigore : Su Libero Luciano Moggi ripercorre l’ultima giornata di campionato. Una “contesa meravigliosa” quella tra Lazio e Atalanta, forse la gara più bella. Ha mostrato due partite in una: “una Lazio incapace di intendere e volere nella prima parte ed eccellente nella ripresa, quando si è presentata in campo con ben altra determinazione, forse spronata dai fischi dei tifosi. E si è trasformata da dominata a dominatrice” Con ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Insigne è scomodo - su Mertens e Koulibaly…” : Aurelio De Laurentiis tuona a muso duro e non le manda a dire. Il presidente del Napoli ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulle situazione di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo tifoso partenopeo ha così affermato: “Insigne? Deve capire da grande cosa vuole fare, perché lui ha sempre […] L'articolo Napoli, De Laurentiis allo scoperto: “Insigne è scomodo, su Mertens e ...

Il Giornale : De Laurentiis - l’uomo senza diplomazia. Ha risanato il Napoli eppure i tifosi non lo amano : Su Libero Franco Ordine scrive di Aurelio De Laurentis. Dice che il presidente del Napoli “è uno di quei personaggi che, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli”. Ha raccolto il Napoli dalle ceneri del fallimento, lo ha reso un rivale della Juve. In più, i conti del club sono in ordine. “Ha una spina in gola: non riscuote la stima e la riconoscenza della sua tifoseria che lo accusa di non aver ancora vinto un trofeo e di ...

Bucchioni : ”Parole di De Laurentiis? Sta tenendo ad alto livello il Napoli” : Bucchoni su De Laurentiis: può essere scomodo, ma ha capito che il momento è delicato dopo la vittoria sul Liverpool, ha fatto bene a intervenire pesantemente per dare una scossa all’ambiente Enzo Bucchioni, durante il microfono aperto di Radio Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori. Il giornalista -tra l’altro- ha risposto anche sulle recenti parole di De Laurentiis, presidente del Napoli. Queste le ...

Napoli - De Laurentiis : 'Insigne decida cosa vuole fare da grande' : Nella giornata di ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei giornalisti, prima della firma con il Comune per la convenzione dello stadio San Paolo di Fuorigrotta. Tra i temi trattati la situazione del capitano azzurro Lorenzo Insigne. Queste le parole del patron azzurro al riguardo: "Al summit di Insigne e Raiola con Ancelotti io non ero presente. Io lo proteggo sempre e lo capisco. Anzi mi sta molto ...

