Migranti | Italia rinnoverà accordi con Libia Civati | “Vergogna | è uno scandalo

Da inizio anno la Germania ha espulso 17mila Migranti : la maggior parte viene ricollocata in Italia : Lo scorso anno, invece, sono state espulse complessivamente oltre 23mila persone, che sono arrivate in Germania passando attraverso l'Italia e prima ancora il Mediterraneo. Secondo il regolamento di Dublino, che regola i flussi migratori a livello comunitario, avrebbero dovuto trattenersi nel Paese di prima entrata: per questo motivo la Germania può procedere con i ricollocamenti. Un'operazione che è costata a Berlino oltre 6 miliardi di ...

La Ocean Viking bussa alle porte dell'Italia con 104 Migranti a bordo : Mauro Indelicato La nave Ocean Viking, dell'Ong Sos Mediterranée, si trova non lontana dalle coste delle isole Pelagie: su Twitter, l'equipaggio ha chiesto la possibilità di sbarcare in un porto sicuro, sono 104 i migranti a bordo Dopo i tre approdi registrati negli ultimi mesi, la Ocean Viking adesso ci riprova: la nave dell’Ong Sos Mediterranée, gestita assieme a Medici Senza Frontiere, ha a bordo 104 migranti recuperati a largo ...

Tremila euro per venire in Italia : così ci portavano i Migranti dall'Est : Sono arrivati in Italia illegalmente attraverso la rotta balcanica, pagando i trafficanti tra i 1.500 e i 3.000 euro. Si tratta di 150 migranti in gran parte siriani, iracheni, iraniani, eritrei e afghani. Le indagini delle polizie di Slovenia, Italia, Bosnia e Croazia hanno consentito di smantellare una rete criminale di trafficanti di uomini composta da almeno 10 persone. Le ricerche sono state coordinate da europol, l’agenzia dell’Unione ...

L'Ocean Viking chiede a Italia e Malta di far sbarcare 104 Migranti : L'Ocean Viking chiede a Italia e Malta di far sbarcare 104 migranti Madrid, 22 ott - (Agenzia Nova) - La nave battente bandiera norvegese Ocean Viking, noleggiata dalle organizzazioni non governative Medici senza frontiere (Mfs) e Sos Mediterranée, ha chiesto alle autorità Italiane e maltesi di auto

Migranti - il popolo italiano dai buoni propositi vive solo nel libro Cuore : di Maurizio Donini Il cambio di maggioranza con lo switch da giallo-verde a giallo-rosso pareva avere inaugurato una nuova stagione nella politica sui Migranti; ma pochi giorni fa si è tenuto sull’argomento un vertice “segreto” tra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Tra il 2014 e il 2017 le navi delle Ong impegnate nel Mediterraneo centrale hanno soccorso 114.910 persone su un totale di 611.414, ...

Migranti - Frontex : in Italia aumentati gli sbarchi del 16% a settembre : Frontex, l’agenzia di guardia costiera e di frontiera dell’Ue ha diffuso i dati sugli arrivi di Migranti irregolari in Europa degli ultimi mesi. In Italia è stato registrato un aumento del 16% degli sbarchi, ma negli ultimi nove mesi gli arrivi si sono invece dimezzati. Anche in Europa gli arrivi irregolari di settembre hanno mostrato un aumento: sono arrivate 17.200 persone, +14% rispetto al mese precedente.Continua a leggere

Migranti - il trafficante di uomini si difende : "Ero in Italia con visto regolare" : Mauro Indelicato Bija, il trafficante libico presente all'interno del Cara di Mineo per una riunione nel maggio 2017, risponde alle accuse: "Io un patriota, a lavoro per la Libia ed in Italia ero con regolare visto". Ma lancia velate minacce ad una giornalista Italiana Il diretto interessato si è fatto vivo ed ha accettato, nei giorni scorsi, una conversazione con Nello Scavo, il giornalista di Avvenire che per primo ha rilanciato il ...

Migranti : Meloni - ‘porti a rotazione in Italia’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “I porti a rotazione su base volontaria? Sì, nei porti italiani. Dopo l’ennesima figuraccia fatta con l’accordo di Malta, riprendono a pieno regime gli sbarchi sulle nostre coste: la nave Ong ‘Ocean Viking’ con a bordo 176 immigrati, attracca a Taranto. Ecco i grandi successi del Pd e M5S al governo”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli ...

Migranti - la mappa dell'invasione. Le nuove impensabili rotte : come (e da dove) arrivano in Italia : Continuano gli sbarchi e la politica dei porti aperti ha rivelato qualche falla nel sistema. come riporta il quotidiano Il Giornale, lo sbarco della Ocean Viking del 14 ottobre al porto di Taranto con 176 Migranti a bordo salvati in area Sar libica, con il benestare del ministro degli Interni Lucian

Migranti - 172 persone arrivano nella notte a Lampedusa - soccorse da motovedette italiane : nella notte 172 Migranti sono sbarcati a Lampedusa, dopo essere stati soccorsi da motovedette italiane. I naufraghi si trovavano a circa 35 miglia nautiche a sud ovest dell'isola, in zona Sar maltese, e a bordo di un barcone in stato di difficoltà. Quando le autorità di La Valletta hanno negato lo sbarco, le unità italiane hanno preso la rotta di Lampedusa.Continua a leggere

Migranti - barcone con 180 persone a bordo soccorso da motovedette italiane in zona Sar maltese : I trafficanti tornano a utilizzare le imbarcazioni di legno con centinaia di persone a bordo. Partenze a ripetizione: La Valletta impegnata in altri interventi

Migranti - 290 su un barcone in attesa di un porto sicuro : salvati da motovedette italiane : Circa 290 Migranti a bordo di un barcone sono stati soccorsi a 32 miglia da Lampedusa, in zona Sar maltese, da motovedette italiane della Guardia costiera e della Guardia di finanza che sono ora in attesa di un 'place of safety', un porto sicuro dove sbarcare. Malta ha già fatto sapere che non può soccorrerli.Continua a leggere

Calano le iscrizioni nella scuola di italiano per donne Migranti : "I mariti non vogliono" : Alla scuola di italiano per donne migranti “Francesca Amoni”, in via Marsala a Milano, quest’anno si sono iscritte solo trenta ragazze, la metà dello scorso anno. E la colpa è in parte dei loro mariti, che non vogliono che le mogli seguano i corsi gratuiti proposti dalla scuola. “Si capisce il loro disagio, i mariti le costringono a restare a casa” spiega al Corriere della Sera la presidente Roberta ...

Ocean Viking - via libera allo sbarco in Italia di 176 Migranti : attraccherà a Taranto il 16 ottobre : L'arrivo previsto intorno alle 8, i migranti saranno poi trasferiti nell'hotspot dopo il rifiuto dell'imbarcazione di Sos Mediterranee e Msf di andare a Tripoli. "Uomini, donne, bambini hanno attraversato un viaggio terribile e spaventoso in mare"