La difesa non è sempre legittima | ora lo dice pure la Cassazione

Ultrà ucciso a Milano - la difesa di Manduca : «Io tifoso dell'Inter - non l'ho investito» : «Guidavo io quell'auto ma non l'ho investito io, io non sono un tifoso del Napoli, ma mi piace l'Inter, mi sono anche tesserato nella tifoseria dell'Inter il 21 dicembre...

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni del general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, commissioner della NBA, il più importante campionato di basket al mondo, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso da mesi a Hong

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, che è a capo della NBA, la principale lega di basket degli Stati Uniti, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso in

Cassazione - niente domiciliari per Brusca. La difesa : troppe polemiche ma non molliamo : Giovanni Brusca deve restare in regime di custodia cautelare. I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso dei difensori rispetto all'ordinanza del 12 marzo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva a sua volta rigettato la richiesta di detenzione domiciliare dello stesso Brusca. I difensori dell'ex boss di mafia, gli avvocati Antonella Cassandro e Manfredo Fiormonti, hanno spiegato di non aver preso visione del ...

Manuel Bortuzzo - sentenza rinviata. La difesa : "Marinelli e Bazzano non volevano uccidere" : Gli avvocati dei due giovani chiedono le attenuanti generiche. Il 9 ottobre sarà il giorno della verità

Manuel Bortuzzo - la difesa degli imputati : “Non volevano uccidere - non ci fu alcuna premeditazione”. La sentenza attesa il 9 ottobre : Quella notte non avevano alcuna intenzione di uccidere e il gesto non fu premeditato. È quanto hanno sostenuto gli avvocati di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del duplice tentato omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della fidanzata Martina Rossi avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso a Roma. A causa dei colpi di arma da fuoco che lo raggiunsero in zona spinale, Bortuzzo riportò la lesione del midollo e rimase ...

Inter - Godin muro della difesa ma “non mi sento un leader” : “Se mi sento gia’ un leader come nell’Atletico Madrid? No, solo uno che ha intrapreso una nuova esperienza. Certo, mi sento importante e tutti conoscono il mio percorso, ma non c’e’ bisogno di essere capitani per parlare alla squadra”. Lunga Intervista a ‘Marca’, Diego Godin, 33enne difensore uruguaiano, racconta la sua nuova avventura nell’Inter. “Milano? No, non ho ancora avuto ...

Inter - Godin muro della difesa ma “non mi sento un leder” : “Se mi sento gia’ un leader come nell’Atletico Madrid? No, solo uno che ha intrapreso una nuova esperienza. Certo, mi sento importante e tutti conoscono il mio percorso, ma non c’e’ bisogno di essere capitani per parlare alla squadra”. Lunga Intervista a ‘Marca’, Diego Godin, 33enne difensore uruguaiano, racconta la sua nuova avventura nell’Inter. “Milano? No, non ho ancora avuto ...

Non è l'Arena - Simona Ventura in difesa della Prati : "Perricciolo e Michelazzo avevano contattato anche me" : Massimo Gelitti ha ospitato Pamela Prati nella prima puntata di Non è l’Arena, in onda su La7. Nel corso dell'intervista alla soubrette, Giletti ha ripercorso il famoso caso Mark Caltagirone, facendo anche ascoltare alcuni messaggi audio che la Prati avrebbe ricevuto da quest'uomo misterioso. Leggi

La vittoria sfuma al 90°. Atletico rimonta Juve : 2-2. Sarri - la difesa non funziona : Poteva essere un successo, sotto tutti i profili, è finita invece con un pareggio la più delicata delle sfide che, sulla carta, attendono la Juventus in Champions League. L'Atletico, sotto di due reti, ha avuto la forza di rimontare proprio all'ultimo assalto, un po' come aveva fatto il Napoli allo

Pagelle Inter-Slavia Praga 0-1 : malissimo la difesa e Lukaku - non si accende Sensi : Inizio da dimenticare per l’Inter nella Champions League 2019: una sconfitta in casa con la Slavia Praga nella partita forse più alla portata del proprio raggruppamento. Andiamo a rivivere il match con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle Inter-Slavia Praga 0-1 Inter Handanovic, voto 5,5: inoperoso, se non con qualche rischio con i piedi, nel primo tempo. Non è perfetto sulla rete dello Slavia, respinge corto e non può evitare la rete di ...

La fine di Eleonora : Non è stata difesa : Cura Hamer, genitori condannati I giudici: dovevano custodire la vita Parole dure, quelle dei giudici. Forse anche troppo per motivare tecnicamente una sentenza di condanna. «L'ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l'obbligo di proteggere»: questa è la motivazione con cui lo scorso giugno sono stati condannati a due anni di ...

La difesa di DrefGold : Sono già troppo ricco - non mi serve spacciare : Nella sua casa, la polizia aveva trovato oltre 100 grammi di marijuana e hashish e 12mila euro in contanti. Per questo, lo scorso 23 agosto, il trapper DrefGold era stato arresastato, con l'accusa di spaccio di droga. In tutta risposta, il trapper, avrebbe puntualizzato: "Sono ricco, non ho bisogno di spacciare". Questa sarebbe, a detta della Stampa, la linea difensiva del 22enne che ha rivelto di guadagnare già "decine di migliaia di euro ...

A Monza la tecnologia non è solo F1 - ma anche Ministero della difesa : Dici Monza e pensi subito F1. Ma nel weekend del GP c’è moltissimo fuori dal paddock e in Autodromo. Ieri abbiamo scoperto l’area del Ministero della Difesa. E’ partito un “Wow!” alla Genè e, da scimmia curiosa qual sono sempre stata, non potevo non sentire il richiamo di quei tre Hummer rigorosamente verde, bianco e […] L'articolo A Monza la tecnologia non è solo F1, ma anche Ministero della Difesa sembra ...