I manager non mancano

Il manager di Battiato : "È il suo ultimo album. Lui non sta male ma non sta abbastanza bene da poter essere qui" : Venerdì 18 ottobre uscirà il suo nuovo album “Torneremo insieme”. È l’ultimo disco che Battiato incide. Il manager Franz Cattini l’ha rivelato al Corriere, parlando anche della salute del cantautore siciliano. “Non c’è più nulla nei cassetti. Direi che questo è l’ultimo album di Franco Battiato”, dice Cattini. Negli ultimi tempi si è ...

Truffa a top manager e pensionati d’oro : 5 arresti a Roma. L’intercettazione : “Bonanni? Non conviene - prende pochissimo - 4mila euro” : I carabinieri l’hanno ribattezzata Robin Hood. Un nome in codice azzeccato, visto che a finire agli arresti – alla fine delle indagini sulla procura di Roma – è un gruppo criminale particolare: aveva preso di mira nomi noti di ex top manager e sindacalisti. I Truffatori avevano puntato, tra gli altri, l’ex presidente e ad di Anas, Pietro Ciucci, l’ex numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, l’ex manager con un passato in ...

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, che è a capo della NBA, la principale lega di basket degli Stati Uniti, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso in

Nba - Cina blocca le partite in tv dopo tweet pro Hong Kong del manager dei Rockets. La Lega : “Non fisseremo regole su ciò che si può dire” : La Nba è in grossa difficoltà con la Cina, uno mercati commercialmente più appetibili per il basket americano. La causa scatenante è un tweet di sostegno alle proteste di Hong Kong scritto dal manager degli Houston Rockets, Daryl Morey. E la reazione di Pechino è stata veemente, pungendo nel vivo la maggiore Lega al mondo di basket: la Cctv, l’emittente nazionale cinese, ha infatti sospeso la trasmissione delle partite. Così dopo un primo ...

Falso in bilancio : se il manager si è dimesso non è soggetto a misure cautelari : L'amministratore delegato di una Spa che si sia dimesso da tutte le cariche societarie anche dopo aver commesso il reato di Falso in bilancio o false comunicazioni sociali non può essere assoggettato a misure cautelari limitative della libertà personale. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è pervenuta la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza 40499/2019 depositata in Cancelleria ieri 3 ottobre 2019 I ...

Atlantia - via Castellucci (con 13 milioni di liquidazione) «Sono un manager ma non per tutte le stagioni» : Discontinuità al timone della capogruppo di Autostrade per l’Italia e degli Aeroporti di Roma. Lascia il numero dopo oltre 15 anni. Le deleghe verranno ripartite tra componenti del consiglio

MotoGp – Iannone manager di Fenati - che frecciata a Pernat : “a volte non mi ha aiutato - mi ha distrutto” : Andrea Iannone pronto alla sua nuova avventura da manager: il campione di Vasto aiutato dal fratello Angelo nel nuovo ruolo con Romano Fenati Impegnatissimo nel progetto Aprilia, Andrea Iannone è sì concentrato nel lavoro da svolgere nel resto della stagione 2019 di MotoGp ma ha in mente anche qualche altro progetto interessante. Il campione di Vasto, infatti, ha deciso di intraprendere anche la carriera di manager, dei piloti e inizierà ...

MotoGp – Iannone diventa manager : pronto un contratto con… Fenati : Andrea Iannone inizia una nuova avventura: il campione di Vasto sarà manager di Fenati La stagione 2019 di Andrea Iannone non è sicuramente una delle migliori del pilota italiano. Al suo primo anno con l’Aprilia il campione di Vasto non è riuscito ad ottenere buoni risultati, ma non ha mai demorso, voglioso sempre di tornare in sella alla sua moto e provare a migliorarla insieme a tutto il team. Nonostante la passione per le due ...

Formula 1 - il manager di Leclerc non ha dubbi : “sta per diventare un campione. Rinnovo? Al momento giusto” : Nicolas Todt ha espresso la propria gioia per la vittoria ottenuta da Leclerc nel Gran Premio di Monza Non solo Charles Leclerc, felice per la vittoria del monegasco anche il manager Nicolas Todt, che ha seguito nel tempo la crescita del pilota 22enne. LaPresse/Photo4 Intervistato nel post gara, il figlio del presidente della FIA ha espresso la propria soddisfazione: “è un giorno speciale, vincere da ferrarista davanti ai propri ...

La gara di Monza ed il rapporto con Leclerc - Vettel sincero : “è stato più veloce di me e non mi piace! La F1? Non ho mai avuto un manager” : Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp d’Italia I tifosi Ferrari sono pronti per un nuovo weekend di gara di fuoco: dopo la vittoria di Leclerc in Belgio, i ferraristi sperano in un nuovo successo anche in Italia, sulla pista di Monza. Accolto da un calorosissimo pubblico a Milano, Vettel ha così raccontato ai microfoni Sky le sue sensazioni: “sì, siamo carichi. A Monza ...