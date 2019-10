Golf – Edoardo Raffaele Lipparelli leader nell’Alps Tour Grand Final

Golf – Open de France : quattro gli italiani al via del torneo transalpino - Edoardo Molinari guida il gruppo azzurro : quattro gli azzurri al via ovvero Edoardo Molinari, Renato Paratore, Guido Migliozzi e Lorenzo Gagli in un contesto in cui difende il titolo lo svedese Alex Noren L’European Tour torna a Le Golf National, a Guyancourt nei pressi di Parigi in Francia, teatro dell’ultimo successo in Ryder Cup del Team Europe nel 2018 con Francesco Molinari assoluto protagonista e trascinatore, per la disputa dell’Amundi Open de France (17-20 ottobre). ...

Golf – Mutuactivos Open de España : Rahm fa il vuoto - Edoardo Molinari e Bertasio nella top 20 : Eurotour: Jon Rahm fa il vuoto, 18esimi Edoardo Molinari e Bertasio. Nell’Open de España il leader ha cinque colpi di vantaggio sui connazionali Cabrera Bello e Del Val Grande prestazione dell’iberico Jon Rahm che con un parziale di 63 (-8), miglior score del turno, e il totale di 196 (66 67 63, -17) ha fatto il vuoto nel terzo giro del Mutuactivos Open de España (European Tour), che sul percorso del Club de Campo di Madrid (par 71) in ...

Golf - European Tour 2019 : Sergio Garcia trionfatore al KLM Open - niente recupero finale per Højgaard. 21° Edoardo Molinari - 49° Bertasio : Si è concluso da poco il KLM Open, per la prima volta tenutosi ad Amsterdam, sul percorso del The International. Questo par 72 bagna il suo debutto nel’European Tour con la vittoria di uno dei suoi più illustri uomini: si tratta di Sergio Garcia. Lo spagnolo conferma la leadership acquisita ieri e con un -3 di giornata chiude in -18, trovando la sua prima vittoria del 2019, cercata davvero molto a lungo dall’ex vincitore del Masters. ...

Golf - European Tour 2019 : Sergio Garcia e Callum Shinkwin al comando del KLM Open dopo tre giri. 30° Edoardo Molinari : Si è concluso poco fa il terzo giro del KLM Open, che per la prima volta quest’anno si sta disputando al The International di Amsterdam. In questa tappa dell’European Tour che precede il ritorno delle Rolex Series con il BMW PGA Championship, al comando a 18 buche dalla fine ci sono lo spagnolo Sergio Garcia e l’inglese Callum Shinkwin, che già aveva visto la testa dopo il primo giro. Entrambi i leader sono a -15 e hanno girato ...