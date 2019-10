Ancona | aggredisce agenti sul bus | per il nigeriano arriva espulsione

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Federico Garau Lo straniero pretendeva di viaggiare senza biglietto, ed ha rifiutato di scendere dal mezzo come richiesto dal conducente. All'arrivo dei poliziotti minacce esplicite e pesanti insulti hanno preceduto pugni e calci: feriti entrambi gliintervenuti Viaggia senza biglietto su un mezzo pubblico, poie manda in ospedale duedella questura diintervenuti dopo la richiesta di aiuto inoltrata dal conducente. Il responsabile è undi 25 anni, che nella tarda serata di domenica si trovava a bordo di un autobus della linea extraurbana per Osimo. Sono all'incirca le 21 quando, prima di partire da piazza Rosselli, l'autista verifica i titoli di viaggio dei passeggeri. Tutti in regola tranne il, che non aveva biglietto nè era intenzionato a scendere dal mezzo, come richiestogli dal conducente, o ad esibire i documenti di ...

