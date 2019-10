Strage di Bologna | la maschera facciale non è di Maria Fresu Nella bara il suo Dna non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) I resti trovatidinel corso dell’esumazione disposta dalla Corte d’Assise diappartengono a due Dna femminili differenti ma non alla mamma sarda, tra le vittime delladi. È quanto emerge dalla perizia integrativa depositata dal perito esplosivista Danilo Coppe, che risponde ai quesiti posti dalla Corte d’Assise diche sta processando l’ex esponente dei Nar, Gilberto Cavallini per concorsodel 2 agosto 1980 alla stazione. Il documento peritale, elaborato da Coppe e dal colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, Comandante della Sezione di chimica, esplosivi ed infiammabili dei Ris, integra anche la perizia sul Dna, predisposta dalla dottoressa Elena Pilli, capitano dei carabinieri e biologa genetico-forense dell’Università di Firenze, dei resti inizialmente attribuiti a, scomparsa misteriosamente nell’attentato e ...

