Napoli | parla l’agente di Hysaj | “O ci vendono o andiamo via a parametro zero Roma?

Gazzetta : Ibrahimovic parla del futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...

Napoli – Parla il fratello di Insigne : “non ha mai parlato male del mister! Può sembrare presuntuoso - ma…” : Antonio Insigne dice la sua dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno del capitano del Napoli con Ancelotti e Raiola Situazione infuocata a Napoli attorno alla figura di Lorenzo Insigne dopo l’incontro di ieri a Castelvolturno con Ancelotti e Raiola. Se il presidente De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto, a difendere il capitano della squadra partenopea ci ha pensato il fratello: “è l’anno in cui Lorenzo ...

Il Napoli di Ancelotti spara a salve : statistiche parlano di poca precisione sotto porta : Dopo appena 2 mesi dall'inizio del campionato il Napoli si trova al quarto posto della classifica generale di Serie A, alle spalle di Atalanta, Inter e Juventus. La Juventus guida la classifica con 19 punti, seguono l'Inter (18), Atalanta (16) e Napoli (13). Facendo un confronto con la scorsa stagione il Napoli ha esattamente 2 punti in meno, infatti alla settima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 il Napoli era secondo il classifica ...

Napoli - parla il ct della Macedonia : “Elmas un fenomeno - va blindato. Ha scelto Napoli grazie a Pandev” : Napoli, parla il ct della Macedonia: “Elmas un fenomeno, va blindato. Ha scelto Napoli grazie a Pandev” Napoli ct Macedonia Elmas| Durante la trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show su Radio Punto Nuovo ha parlato Igor Angelovski, CT proprio della Macedonia. “Abbiamo vissuto una notte speciale, siamo terzi e siamo convinti di poter arrivare a Euro 2020. Elmas è uno dei migliori giocatori della sua generazione, ha enormi ...

Callejon - parla l’agente : “Non parlo con il Napoli dall’estate. La cina? Ecco la verità” : Manuel Garcia Quilon, agente di José Maria Callejon, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 parlando del futuro del suo assistito Ecco quanto dichiarato dall’agente: “Il discorso con il Napoli in merito al rinnovo è fermo all’ultima volta che ci siamo sentiti durante l’estate, da allora non ci sono state novità rilevanti. La cina? Nulla di concreto, in questo momento preferiamo non pensarci. Il calciatore è ...

Napoli - parla Insigne : “Per questa maglia mi farei ammazzare” : Napoli, parla Insigne: “Per questa maglia mi farei ammazzare” Napoli Insigne| Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, protagonista di una lunga intervista alla RAI che verrà trasmessa integralmente durante Dribbling alle ore 13.30. L’edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa uno stralcio delle sue dichiarazioni. “Cosa preferirei tra Champions, scudetto ed Europeo? A Napoli è l’ora di vincere, il Napoli aspetta da ...

Nozze trash a Napoli - la verità di Tony Colombo : «Parlai con Claudio - il Comune sapeva» : Rieccoci al punto di partenza, come se nulla fosse cambiato da quel 25 marzo. Sono passati quasi sette mesi, Tony Colombo, e il suo matrimonio è ancora sulle prime pagine dei...

Torino-Napoli - parla Cairo : “Mazzarri è molto carino - voleva esserci a tutti i costi. Verdi? Nessuna pressione” : Torino-Napoli, parla Cairo: “Mazzarri è molto carino, voleva esserci a tutti i costi. Verdi? Nessuna pressione” Torino Napoli Cairo| Alla vigilia di Torino-Napoli, il presidente dei granata Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. “Mazzarri sarà al suo posto? Certo, avere in panchina il nostro mister è una gran bella cosa. Mi fa piacere per lui, che vive la partita intensamente ed è per ...

Mazzarri intervistato da Condò parla con affetto del Napoli e rivendica Cavani : Il giornalista Sky Paolo Condò ha raccontato la sua intervista a Walter Mazzarri ai microfoni di Radio Marte. Il mister granata rivendica Cavani. Mazzarri ha parlato di Napoli e del Napoli con parole di sincero affetto. “Mazzarri non è una persona che si apre con facilità, a Napoli lo conoscete, ma sono molto contento dell’intervista. Sono entrato nelle sue difese e sono orgoglioso di questo. I toni usati nei confronti del Napoli sono ...

Del contratto a vita di Ancelotti non si parla più - il Napoli non vuole lasciare la coperta di Linus : Oggi Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, scoperchia quel che da un po’ serpeggia a Napoli: la sensazione che Ancelotti possa non rispettare il contratto triennale. E a fine anno salutare con una separazione consensuale. Ci sono segnali inequivocabili, il che non significa definitivi. A noi i tweet presidenziali sono parsi uno strano segnale. Strani perché non ce li aspettavamo così presto. C’è un tratto caratteristico di De ...

Calciomercato Napoli - parla il dg del Brescia : “Tonali piace molto agli azzurri” : Calciomercato Napoli, parla il dg del Brescia: Tonali il protagonista Calciomercato Napoli Tonali| Il direttore generale del Brescia, Andrea Cardinaletti, è intervenuto a Julie Italia per parlare in merito alla partita di domenica tra Napoli e Brescia. Queste le parole di Cardinaletti “Credo che il ragazzo sia un talento assurdo, interessa a tantissime squadre, il Napoli è tra queste. Posso dire che ha tanti ammiratori, in Italia e ...

Napoli-Brescia - parla Ancelotti : “Voglio vedere l’approccio che avete avuto con il Liverpool” : Napoli-Brescia, parla Ancelotti: ecco il suo discorso alla squadra Napoli Brescia Ancelotti| Il Napoli, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, tornerà in campo domenica prossima nel lunch match della sesta giornata del campionato italiano di Serie A contro il Brescia allenato da mister Eugenio Corini. La sconfitta con i sardi ovviamente brucia ancora e per questo motivo Ancelotti non vuole assolutamente concedere sconti alle ...

Inter capolista. Con il ko del Napoli si può parlare di prima mini fuga : L’Inter batte 1-0 la Lazio e, dopo il successo della Vecchia Signora a Brescia, si riprende la vetta della classifica.

Razzismo - Ancelotti : “Bravo Orsato a sospendere la partita”. Poi si parla di Milan - Roma e Napoli : “Non so perché siamo così, ci dobbiamo muovere”. Ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’ su Rai Radio 1, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, si schiera con l’arbitro Orsato di Schio, che ieri a Parma ha sospeso la partita Atalanta-Fiorentina per cori di stampo razzista contro Dalbert. “Orsato ha fatto benissimo a sospendere momentaneamente la partita – sottolinea il mister degli azzurri ...