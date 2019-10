Maltempo Piemonte | paese isolato nel Vco | piccola tracimazione della diga di Campoliccioli

Maltempo Piemonte - il presidente Cirio : “Presto per una stima ma i danni sono rilevantissimi” : “E’ presto per una stima dei danni perché i fenomeni si sono verificati nella notte ma, sulla base di quanto ci è stato riferito dai sindaci che abbiamo incontrato poco fa, sono rilevantissimi“: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte Alberto Cirio al termine del vertice in prefettura ad Alessandria in riferimento all’ondata di Maltempo. Le zone più colpite sono quelle vicine ai fiumi ma anche altre realtà più vicine ...

Maltempo - due morti in Piemonte : la Regione chiede lo stato di emergenza «Il Po è salito di 3 - 5 metri» : Maltempo, il Nord Italia è stato colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge e temporali: due i morti finora, più due dispersi nell'alessandrino, ritrovati vivi. I due...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

Maltempo : 900 interventi dei vigili del fuoco per frane e smottamenti - statali chiuse tra Liguria e Piemonte : Novecento gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. “Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (Verbano Cusio Ossola). frane a Campo Ligure (Genova), crollata una chiesa”: lo scrivono i pompieri su Twitter. Permangono chiusure stradali in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di Maltempo che ha colpito le due ...

Maltempo Piemonte : incidenti sulle strade - un morto : Tragico incidente questa mattina nel Torinese, a Strambino: sulla SP81 un pensionato ha perso il controllo della propria auto ed è finito nei prati ribaltandosi. L’81enne è morto sul colpo. Ferita la moglie 76enne trasportata all’ospedale di Ivrea. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore. Diversi massi di grosse dimensioni hanno invaso la carreggiata della SP100 che ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Rimane alta l'allerta in Liguria : è rischio esondazioni : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, sulle regioni del Nord Italia, oltre ad aver devastato numerose zone, ha fatto anche...

Maltempo - il Nord in ginocchio : un morto e 2 dispersi in Piemonte : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino. Il Maltempo non dà tregua e non lascia scampo, nel Nord Italia. Già ieri, Liguria, Piemonte e Lombardia erano sotto stretta osservazione, a causa delle forti e persistenti piogge, che avevano alzato pericolosomante i livelli dei torrenti e allagato strade e scantinati. In Piemonte, nelle province intorno ad Alessandria, il Maltempo ha fatto registrare 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti ...

Notte di paura in Piemonte - violenta ondata di Maltempo nell’Alessandrino : frane - allagamenti e scuole chiuse : Notte di paura in Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria, per una violenta ondata di maltempo che sta causando ingenti danni. Dopo aver superato i 9 metri, il livello del Bormida è ora in calo: il ponte che lo attraversa resterà chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo. allagamenti e frane si sono registrati su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, tra Novi e Pozzolo ...

Maltempo Piemonte : domani scuole chiuse ad Alessandria - ansia per la piena del Bormida : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche ad Alessandria, che si aggiunge a una serie di comuni della provincia, colpita dal forte Maltempo che è proseguito anche nella tarda serata. Lo ha disposto il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Alessandria c’è apprensione per la piena del fiume Bormida, attesa nella nottata, con valori vicini al livello di pericolo, anche se non dovrebbe esservi rischio per le persone: gia’ ...

Maltempo - disastrosa alluvione al confine tra Piemonte - Liguria e Lombardia : centinaia di evacuati - caos treni [FOTO LIVE] : Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti ...

Maltempo : temporale incastrato tra Liguria - Piemonte e Lombardia - ancora nubifragi : Maltempo - Situazione che sta precipitando sul nord-ovest, alle prese con la forte perturbazione atlantica discussa nei giorni scorsi e purtroppo giunta a destinazione. L'area tra Liguria, Piemonte e...

Maltempo - situazione drammatica tra Liguria e Piemonte : fiumi esondati e famiglie evacuate. Stop alle linee Genova-Milano e Genova-Torino fino a domani [FOTO LIVE] : situazione drammatica nel Nord-Ovest dove il Maltempo sta causando danni e disagi ovunque. In 24 ore sono caduti 253mm di pioggia a Gavi (Alessandria), al confine tra il Piemonte e la Liguria, come rivela il pluviometro della stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). In molte altre località dell’Alessandrino sono stati registrati valori di pioggia cumulata superiori o molto prossimi ai 200mm nelle ultime 24 ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora Maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...