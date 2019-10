Maltempo | due morti e due dispersi in Piemonte Rimane alta l' allerta in Liguria | è

Maltempo - un morto un tassista e due anziani dispersi nell'Alessandrino. Oltre cento sfollati. In Liguria è ancora allerta : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di Maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di...

Maltempo - trovato senza vita il tassista disperso ad Alessandria. Si cercano ancora due anziani : È stato trovato morto il tassista disperso da lunedì sera a causa del Maltempo a Capriata, in provincia di Alessandria, in località Villa Carolina. A dare la notizia sono stati gli uomini del soccorso che lo hanno cercato per ore per tutto l’Alessandrino: il tassista era partito da Genova per portare a Serravalle un cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si doveva recare in un golf club. Poi però il taxi ha fatto perdere le sue ...

Maltempo - morto un tassista travolto da un torrente nell’Alessandrino. Ci sono anche due dispersi : La vittima è genovese e si trovava nella zona di Arquata. Si cercano due anziani di Mornese. Un uomo è stato tratto in salvo nel torrente Orba. Scuole chiuse, traffico in difficoltà

Maltempo - alluvione in provincia di Alessandria : un morto e due dispersi. Crolla una chiesa in Liguria : Disastro Maltempo in provincia di Alessandria dove tre persone risultano disperse. Si tratterebbe di due anziani e di un tassista. Almeno 130 sono gli sfollati, diverse le strade interrotte, frane e allagamenti (foto da Twitter). Diverse strade ex statali e provinciali sono state chiuse, in particol

Maltempo Liguria : due sfollati in provincia di Imperia : Due persone residenti a Pigna in val Nervia, nell’entroterra di Imperia, sono state sfollate dalla loro abitazione in via cautelativa a causa delle forti piogge che hanno fatto esondare un ruscello: l’acqua ha invaso l’abitazione, nel centro del paese. Hanno trovato sistemazione provvisoria presso conoscenti che abitano nelle vicinanze. Sempre nel Comune di Pigna, la strada provinciale per la frazione di Buggio e’ ...

Maltempo Veneto : chiuse due strade nel bellunese per rischio frane : A causa delle forti piogge che stanno cadendo in queste ore nel bellunese sono state chiuse al traffico la Strada provinciale 2 della Valle del Mis e la Strada regionale 48 delle Dolomiti. In alcuni tratti ci sono movimenti di frane che impediscono il transito. Rischi di smottamenti vengono segnalati anche sulla Regionale 203 Agordina a La Muda e Listolade, ma al momento sono sotto controllo con mezzi operativi di Veneto strade. Le previsioni ...

Meteo Ottobre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Italia divisa tra sole e Maltempo nelle prossime due settimane : La prima ondata di freddo della stagione ha abbassato le temperature sulla nostra penisola, con diffusi valori ad una sola cifra. Negli ultimi giorni, il maltempo ha interessato tutta l’Italia, iniziando dalle regioni settentrionali fino a coinvolgere anche il Sud. Per le prossime due settimane, sembra che il maltempo continuerà ad alternarsi a giornate di tempo bello e soleggiato. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica ...

Previsioni Meteo dal 2 al 9 Ottobre : due vortici - Maltempo - freddo e neve in montagna [DETTAGLI e MAPPE] : La fase di maltempo annunciata diversi giorni fa dalle pagine di MeteoWeb (era il 24 settembre quando ne abbiamo parlato la prima volta) si concretizzerà verso metà settimana. Le indicazioni telecoconnettive, cui facciamo solitamente riferimento per tracciare le linee guida nel lungo termine (in maniera decisamente più performante che non il calcolo deterministico puntuale, variabile giorno per giorno ) ci avevano messo in guardia in qualche ...