Colpi di testa causa di malattie neurodegenerative nei calciatori? I sorprendenti

Demenza nel calcio : i calciatori hanno un più alto rischio di morte per malattie neurodegenerative a causa dei Colpi di testa : Gli esperti dell’Università di Glasgow hanno analizzato il legame tra lo sport del calcio e la Demenza, temendo che colpire il pallone con la testa potesse essere legato ai danni cerebrali. Lo studio ha avuto inizio dalle affermazioni secondo cui Jeff Astle, ex attaccante del West Bromwich e della nazionale inglese, sia morto a causa di ripetuti traumi alla testa. Lo studio ha confrontato i decessi di 7.676 ex calciatori con quelli di 23.000 ...

Amber Heard e la sfida a “Colpi di capezzoli” per protestare contro le linee guida di Instagram : “In onore delle eque e rigorose linee guida della community di Instagram contro gli scatti che mostrano i capezzoli delle donne... Ho deciso di porre i miei omaggi rimpiazzando (una mia foto ndr) con una foto che è stata approvata dalle severe linee guida di Instagram contro la nudità, e simili e scrupolose norme”: parole di Amber Heard che posta un foto del collega Jason Momoa a petto nudo. Il messaggio della Heard è chiaro: ...

Golf - Open di Francia 2019 : Coetzee e Fox in testa dopo il primo round - Paratore a quattro Colpi dalla vetta : Grandissime emozioni e una classifica cortissima al termine del primo giro dell’Open di Francia 2019 di Golf. Il tour europeo è tornato questa settimana a giocare sull’Albatros del Le Golf National che l’anno scorso vide battagliare gli atleti nella Ryder Cup vinta dall’Europa. In testa al leaderboard troviamo dunque con lo score di -6 il sudafricano George Coetzee e il neozelandese Ryan Fox, entrambi in grado di ...

Grande Fratello - Kiko Nalli aggredito e Colpito alla testa in strada : "Infami - hanno insultato Barbara D'Urso" : Dal Grande Fratello al Pronto soccorso. Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari (un pilastro di Uomini e donne di Maria De Filippi) diventato famoso qualche mese fa per la partecipazione al reality di Barbara D'Urso ha comunicato con un video sul proprio profilo Instagram di essere stato aggredito m

Golf - PGA Tour 2019 : Kevin Na si porta in testa allo Shriners Hospitals for Children Open girando in 61 Colpi ma Cantlay non molla : Si era previsto che in buone condizioni meteorologiche il TPC Summerlin di Las Vegas potesse essere un campo attaccabile, ma nessuno avrebbe mai immaginato score di questa portata. Lo Shriners Hospitals for Children Open 2019 sta mostrando punteggi record con il coreano naturalizzato americano Kevin Na che ha chiuso in testa il terzo giro con un -22 complessivo derivato da due giri consecutivi stellari in 62 ieri e 61 oggi. Il trentaseienne di ...

Trapani - lite in carcere : detenuto Colpisce poliziotti in testa con una sbarra di ferro : Un detenuto del carcere di Trapani ha aggredito dei poliziotti penitenziari per "futili motivi". La denuncia del segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "Grave episodio. Tutto ciò è sintomatico della grave carenza di sicurezza dovuta sempre alla scarsa presenza di personale. Fino a quando la polizia penitenziaria deve subire queste aggressioni?".Continua a leggere

Russia testa missile balistico intercontinentale : potrebbe Colpire gli USA in qualsiasi momento : Il governo russo ha reso noto ieri di aver testato un missile, del tipo Topol-M, che nel suo lancio ha coperto una distanza, 5.500 chilometri colpendo il bersaglio posto in una delle più remote e isolate aree del paese. Il razzo, tuttavia, potrebbe raggiungere senza problemi anche gli Stati Uniti.Continua a leggere

Live Napoli-Brescia 2-1 Balotelli Colpisce di testa : Dimenticare il Cagliari. Il Napoli ha l'esigenza di farlo al più presto e l'occasione si offre alla squadra di Ancelotti di superare i propri limiti e le proprie paure ancora una volta...

San Tommaso-Messina - la versione dei siciliani : “L’allenatore Liquidato ha Colpito con una testata Siclari” : Scontri e tensioni negli spogliatoi tra giocatori e dirigenti di San Tommaso e Acr Messina, partita valida per il girone I della Serie D. In seguito agli incidenti, scoppiati per gli applausi rivolti dai tifosi di casa ai calciatori ospiti e fraintesi da questi ultimi, è rimasto ferito il tecnico degli irpini. La squadra siciliana ha fatto sapere la sua versione dei fatti. “Acr Messina intende offrire la propria versione dei fatti in ...

Solopaca : donna spinge il figlio di quattro mesi nel dirupo e poi lo Colpisce alla testa : In provincia di Benevento una donna di 34 anni avrebbe lanciato il figlio di pochi mesi in una scarpata e poi lo avrebbe colpito con un sasso o con un bastone per togliergli la vita. La tragedia si è consumata lungo la strada statale 372 Telesina nel corso della notte tra il 15 e il 16 settembre tra Solopaca e Telese Terme....Continua a leggere

Schiacciata da un muletto - il sospetto : “Rita Colpita alla testa prima della morte” : Rita De Vellis, imprenditrice agricola di 47 anni, è stata investita da un muletto guidato dal collaboratore Raffaele Sapio, il 12 novembre di un anno fa, nel campo dove raccoglieva fieno. Increduli sulla sua morte, i figli hanno scoperto, attraverso una perizia di parte, il corpo della donna presenta ferite incompatibili con l'investimento. Indaga la Procura di Foggia. Sapio: "Non l'ho uccisa, è stato un incidente".Continua a leggere

Brindisi - giovane ucciso da tre Colpi d'arma da fuoco alla testa sotto il portone di casa : Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa (10 settembre) a Brindisi, precisamente al quartiere Perrino, dove un giovane ragazzo di 19 anni, Giampiero Carvone, è stato ucciso da tre colpi d'arma da fuoco che lo hanno colpito in testa. Il Carvone quando è stato raggiunto dai proiettili, partiti da una pistola calibro 7,65, si trovava sotto il portone della propria abitazione, situata quest'ultima in via Tevere. Sul posto si è ...

Brindisi - giovane di soli 19 anni ucciso nella notte - freddato con tre Colpi alla testa : Agguato nella notte al rione Perrino a Brindisi. Un 19 enne pregiudicato è stato freddato con tre colpi alla testa. La vittima si chiamava Giampiero Carvone e era noto alle forze dell’ordini per precedenti per furto. Il ragazzo è stato ferito mortalmente nei pressi della sua abitazione in via Tevere. Trasportato al vicino ospedale è deceduto nella notte . I medici hanno fatto di tutto di salvarlo con un lungo intervento che però ...

Brindisi - 19enne ucciso con 3 Colpi di pistola alla testa : aveva precedenti per furto : Un ragazzo di 19 anni, Giampiero Carvone, è stato ucciso con tre colpi di pistola alla testa esplosi da distanza ravvicinata sotto la sua abitazione, in via Tevere, al rione Perrino di Brindisi. aveva precedenti per furto.Continua a leggere