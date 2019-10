Che cos’è l’HDR per smartphone e TV

Che cos’è la Cavallerizza Reale : L'edificio patrimonio dall'UNESCO che è bruciato ieri a Torino era in parte occupato da alcuni collettivi e da anni al centro di una questione politica sul suo destino

Brexit - il Parlamento vota per un nuovo rinvio. E Boris fa il gioco delle due lettere con l'Ue SCheda |Cos’è successo sabato : Nuova frenata dei parlamentari britannici, che chiedono un altro rinvio. Johnson: il voto sull’accordo si terrà la prossima settimana. L’Ue «prende atto» del voto e chiede di essere «informata sui prossimi passi»

Curva della fertilità : cos’è il ‘sistema di sicurezza’ naturale Che preserva dai rischi della gravidanza : Un recente studio ha rilevato una Curva della fertilità che segue un andamento 'a U', a cui il corpo femminile va incontro...

Che cos’è la “catacresi” - un genere di abuso linguistico a cui ricorriamo tutti : Nella lingua che usiamo ci sono alcuni abusi e libertà retoriche di cui non ci accorgiamo. Metafore normalizzate, estensioni improprie: ossificazioni della lingua spesso paradossali, che per l'uso costante smettono di essere abusi e artifici retorici, anche se a guardarli restano molto divertenti e qualche volta fanno ancora discutere.Continua a leggere

Esiste anChe un burnout delle relazioni : ecco cos’è : Ne avete abbastanza degli appuntamentiVi sentite emotivamente esausteRicordate solo il male delle vostre relazioni passateVi sentite ciniche o pessimiste riguardo all'amoreI consigli per superare il burnoutDatevi il tempo per dare un senso alla vostra relazione precedenteDatevi tempo con eventuali potenziali partnerPermettetevi di non essere interessateColtivate altri interessiIl termine “burnout” significa stanchezza, diminuzione della ...

Celebrity Hunted : il cast - Che cos’è - come funziona e quando inizia : Celebrity Hunted: il cast, che cos’è, come funziona e quando inizia Se siete degli affezionati utenti di Instagram e in questi giorni vi è capitato di notare che il vostro beniamino ha pubblicato una schermata nera con uno stringato messaggio che recita “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché” non temete. Nessun danno per […] L'articolo Celebrity Hunted: il cast, che cos’è, come funziona e ...

Diritto di riparazione elettrodomestici : cos’è - come funziona e a Che serve : Diritto di riparazione elettrodomestici: cos’è, come funziona e a che serve Tutti, nell’ambiente domestico, abbiamo a che fare con la varietà degli elettrodomestici e tutti, purtroppo, sappiamo che non sempre tali apparecchi funzionano a dovere, andando incontro – col passare degli anni – a guasti e malfunzionamenti vari. Vediamo allora che cosa ha ultimamente sancito l’Unione Europea sul cosiddetto Diritto di ...

Che cos’è Threads - la nuova app di Instagram : Serve per comunicare con gli amici più stretti, e ha un sistema un po' inquietante per condividere automaticamente gli aggiornamenti di stato

Huawei Mobile Services HMS Che cos’è tutto quello che devi sapere : HMS è un insieme di applicazioni e servizi di Huawei per il suo ecosistema di dispositivi e per offrire un'esperienza più intelligente, più rapida e migliore agli utenti globali.

International Swimming League 2019 : Che cos’è e come funziona. Il regolamento - i partecipanti e gli azzurri in gara : La stagione del nuoto, quella che porterà ai tanto attesi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sta per cominciare. Ci sono grandi novità in vista. Al di là del circuito della Coppa del Mondo che in questo fine settimana farà tappa a Budapest (Ungheria), infatti, un’altra competizione terrà banco, ovvero la ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin. Una rassegna, che ha coinvolto campioni della piscina nostrana e ...

Cos’è lo ius culturae - ora Che se ne riparla : (foto: Getty Images) Da alcuni giorni in Italia si è tornati a discutere dello ius culturae, una legge sulla cittadinanza che permetterebbe ai bambini stranieri di ottenere la cittadinanza italiana al 12esimo anno d’età, purché abbiano completato un ciclo di studi o seguito un corso di formazione professionale. La proposta di legge era stata approvata dalla Camera nel 2015 ma non era passata al Senato, e da allora è rimasta in sospeso, ...

Cos’è davvero un computer quantistico e perché potrebbe cambiare il mondo : (Immagine: Getty Images) Notizia bomba nel campo dell’informatica quantistica. Trapelata, poi ritirata, ma mai smentita né confermata ufficialmente. La scorsa settimana è apparso su sito della Nasa un paper dal titolo Quantum supremacy using a programmable superconducting processor, ossia Supremazia quantistica usando un processore superconduttivo programmabile. L’articolo è rimasto online per poche ore (fortunatamente qualche anima pia ha ...

Gelosia - Che cos’è la sindrome di Rebecca e come sconfiggerla : come ESSERE OBIETTIVESIAMO PIÙ INSICURE DI NOI O DI LUI?QUANDO È UNO SFOGO DELLA NOSTRA FRUSTRAZIONEORGOGLIO O AMORE?IN Gelosia VINCE CHI FUGGEGLI UOMINI NON AMANO LE GELOSEPRENDI IL TORO PER LE CORNAcome si vive la Gelosia? In tanti modi, così come infiniti possono essere i fattori scatenanti di questo complesso sentimento che portato agli estremi può essere anche molto pericoloso. Fra i tanti gruppi e tipi di gelosie ce n’è uno costante e per ...