Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “L’Unione europea deve capire che i crimini di ecocidio e genocidio che siin Amazzonia sono crimini contro l’umanità”. A dirlo è Celia Xakriabá, insegnante ed attivista indigena brasiliana che ieri ha marciato insieme ai ragazzi di Fridays For Future per la tappa torinese della campagna Sangre Indigena Ni Una Gota Mas (Sangue indigeno, non una goccia di più, ndr) organizzata dall’Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil ). Dopo aver incontrato in mattinata il Papa in Vaticano, la delegazione diattraverserà undici Paesi europei per denunciare le violenze perpetrate nei confronti della propria terra dal governo e dalledel settore agricolo ed estrattivo. Una terra martoriata dagli incendi dolosi che secondo gli attivisti sono “legati agli interessi del governo nel settore dell’agro business”. Un fenomeno che si accompagna ...

Tg3web : Fa tappa a Torino la campagna che vuole fare pressione sul Governo brasiliano e sulle aziende del settore agroalime… - ilfattovideo : Torino, indigeni dell’Amazzonia in corteo: “Governo e multinazionali stanno commettendo crimini di genocidio ed eco… - Noovyis : (Torino, indigeni dell’Amazzonia in corteo: “Governo e multinazionali stanno commettendo crimini di genocidio ed ec… -