Torino | incendio alla Cavallerizza reale | i vigili del fuoco spengono le fiamme

Torino - incendio alla Cavallerizza Reale : “Presto per dire se è doloso” : “E’ ancora presto per dire se l’incendio sia di natura dolosa o no. Adesso stiamo cercando di spegnere gli ultimi focolai rimasti e vedere se troviamo qualcosa che possa portarci in quella direzione“: lo ha dichiarato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, Marco Frezza, riferendosi al rogo sviluppatosi questa mattina nella struttura della Cavallerizza Reale. “Ora finiamo di lavorare per mettere in ...