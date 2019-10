Studente 14enne muore durante l' ora di ginnastica | era in cura per una forma di epilessia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Unodi 14 anni è morto mentre facevain un istituto scolastico di Castelfranco Veneto, vicino Treviso.la lezione all’aperto l’adolescente ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Il ragazzino eradel primo anno di un istituto tecnico del luogo e quando si è sentito male stava facendo attività di riscaldamento. Era già stato assistito dalle strutture sanitarie locali, per patologie collegate ad unadi. Lo, di una famiglia straniera, sarebbe deceduto sul posto ma è stato ugualmente deciso il suo trasporto all’ospedale, al fine di evitare una permanenza verosimilmente prolungata sul posto, in attesa del magistrato e del nulla osta alla rimozione del corpo, e di attenuare il più possibile l’impatto emotivo sui suoi compagni che frequentano ...

