“Nuda!” Wanda Nara | lo scatto distratto in camerino costa caro | si vede tutto e

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La foto diin studio a Tika Taka con le sue forme in bella vista aveva fatto rapidamente il giro dei social raccogliendo un fiume di applausi. Non bastasse, adesso arriva un altroa dir poco bollente che ha per protagonista la sua amica e collega Giorgia Venturini. È successo in, lontano dai riflettori, poco prima della diretta del programma guidato dal Pierluigi Pardo. Le due pare abbiano stretto un bel rapporto di amicizia in queste settimane, nonostante all’inizio sembrasse che tra loro non ci fosse feeling. Accade sempre più spesso, invece, che le due si mostrino insieme nelle storie di Instagram durante le pause pubblicitarie oppure nel backstage della trasmissione, prima o dopo la diretta. In particolar modo la foto condivisa ieri daha dimostrato che il loro rapporto sta conquistando anche una certa complicità e intimità. Continua dopo ...

Cartapietro2 : Sconvolgente Wanda Nara: un nuovo video hot totalmente nuda - Sandra18581830 : Telecomando alla mano inizio a scarrellare....canale5 attori porno a #noneladurso, italia1 Wanda nara praticamente… - salvomodica79 : RT @telegnocca: Wanda Nara nuda sul lettone episodio 2 ?????????? -