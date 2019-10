Heather Parisi coi figli alla protesta di Hong Kong | il web la critica | Irresponsabile

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Prosegue lain piazza a. I manifestanti sono scesi nuovamente per strada per ribadire le loro richieste e tra loro c'era anche. La showgirl, che da anni vive a, ha partecipato a una delle ultime manifestazioni diinsieme ai due, pubblicando il video sui social network. Non è la prima volta chesi schiera in difesa della popolazione locale,ndo insieme a loro e condividendo sul web messaggi di sostegno.Questa volta, però, la ballerina è scesa in piazza accompagnata dai suoi gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria, 9 anni. Il popolo social si è così diviso sulla partecipazione deial corteo di. Se per molti, la scelta diè stata un segno di buona educazione per il futuro dei ragazzi, dall'altra molti si sono scagliati contro di lei, ritenendola una "". Negli ...

heather_parisi : ???? 'Cinque richieste, non una di meno!' In marcia per la libertà di Hong Kong. ?? ???? 'Five demands, not one less!' T… - smilypapiking : RT @globalistIT: - globalistIT : -