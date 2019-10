Fonte : blogo

(Di domenica 20 ottobre 2019) Tra attualità e finzione, letteratura ed etica, giallo e black humor, e gli immancabili -per la nostra era- supereroi. E' davvero difficile inserire ildi Damondentro una specifica categoria, tanto è il materiale proposto nel corso degli episodi di questa nuova rivisitazione della celeberrima graphic novel firmata da Alan Moore e Dave Gibbons.Sarà anche questo uno dei motivi per cui il suonon può non passare inosservato. In onda dalla notte tra il 20 e 21 ottobre 2019 su Skyin versione originale, riproposto poi ogni lunedì alle 21:15 con i sottotitoli e dal 28 ottobre doppiato,propone al pubblico un'esperienza unica nel suo genere, forte dei suoi precedenti lavori televisivi.su Sky, la: un'd'dipubblicato su TVBlog.it 20 ottobre 2019 10:59.

PaoloSutera : Se avete adorato la seconda e terza stagione di #TheLeftovers (la prima non la terrei neanche in considerazione), a… - SerieTvserie : Watchmen su Sky Atlantic, la recensione: un'altra prova d'autore di Lindelof - Profilo3Marco : RT @Corriere: Watchmen, dal fumetto alla serie tv (su Sky) - I cinque cardini -