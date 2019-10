Domenica in | Mara Venier provoca Carlo Conti | Ti ho visto in mutande in camerino e

Elena Santarelli - Mara Venier a Domenica In : “Bisogna chiarire!” : Mara Venier fa un chiarimento su Elena Santarelli a Domenica In Ospite di questa puntata speciale di Domenica In (speciale perché oggi Mara Venier compie gli anni) è stata anche Elena Santarelli che, da quando ha reso il pubblico partecipe della lotta che suo figlio ha dovuto fare contro un tumore, ha canalizzato l’empatia del pubblico italiano. Ovviamente non sono mancate le critiche inutili delle pecore da tastiera che l’hanno ...

Domenica In - anticipazioni puntata del 20 ottobre : Mara Venier festeggerà il compleanno : Domenica 20 ottobre, dalle 14:00 su Rai 1, sarà trasmessa una nuova puntata di Domenica In. Lo storico programma della Domenica pomeriggio, condotto anche quest'anno da Mara Venier, avrà una puntata speciale: la conduttrice compirà infatti 69 anni e, per l'occasione, ha deciso di festeggiare in diretta con tanti suoi amici che si avvicenderanno nel corso delle tre ore e mezza di diretta. Domenica In del 20 ottobre: tutti gli ospiti Mara Venier ...

Domenica in - boato in trasmissione. Mara Venier : "Il fantasma che gufa sugli ascolti" - sconcerto su Rai 1 : Ci sono davvero i fantasmi negli studi di Rai 1? Il sospetto lo avanza Mara Venier in persona. Il tutto è avvenuto nel corso della puntata di Domenica In di Domenica 13 ottobre. La conduttrice stava ospitando Mika, un colloquio toccante nel quale l'artista ha parlato della battaglia contro il cancro

Un boato in diretta a Domenica In. Mara Venier - quello che succede è ‘fuori dal normale’ : Secondo Mara non ci sarebbe dubbio: negli studi Rai di Domenica ci sarebbe un fantasma. È la stessa conduttrice televisiva a dichiararlo in diretta durante l’ultima puntata del salottino Domenicale di Rai Uno. Ma cosa significano queste sue parole? Di cosa stiamo davvero parlando? Partiamo dal principio: siamo alla puntata dello scorso 13 ottobre, Zia Mara ha – tra gli altri – ospitato il cantante Mika, con il quale si è intrattenuta in una ...

“Ho perso un figlio”. L’amata attrice e quella tragica confessione a Domenica In. Mara Venier sconvolta : Bella, ironica, divertente, Valeria Marini ha conquistato il pubblico di Domenica In programma nel quale è stata invitata da Mara Venier per parlare del film “Se mi vuoi bene” che la vede protagonista insieme a Flavio Insinna. Tra gli attori del film c’è anche Claudio Bisio mentre il regista è Fausto Brizzi. Un’intervista divertente, piena di battute che ha fatto perdere il filo persino a Mara Venier: tutti gli intervistati ridevano a crepapelle ...

Mara Venier - Domenica In cresce ancora : gli ascolti del 13 ottobre : ascolti Domenica In del 13 ottobre: Mara Venier cresce ancora Il giorno dopo le sfide Domenicali si va a spulciare gli ascolti tv al fine di vedere quale programma ha trionfato sull’altro. Ieri la puntata di Domenica In è stata pregna di ospiti e siparietti divertenti e il pubblico pare proprio abbia gradito perché ieri Mara Venier ha conquistato 2.750.000 spettatori pari ad uno share del 18.8% (nella prima parte) e 2.252.000 spettatori ...

Domenica In - ancora tante emozioni per Mara. E scappa un bacio in diretta : Un’altra Domenica di emozioni, confessioni e ascolti alle stelle per Mara Venier. Anche oggi i telespettatori sintonizzati su Domenica In hanno potuto fare il pieno di storie, sorrisi, aneddoti e confessioni dai tanti ospiti di zia Mara. Come sempre, i toni della trasmissione si sono alternati: dal divertimento alle riflessioni, fino alla vera e propria commozione, la padrona di casa è riuscita, come al solito, a tirare fuori dalle sue ...

Mara Venier sorprende Ronn Moss a Domenica In : “Non ti ha stancato?” : Domenica In, Mara Venier a Ronn Moss: “Ma non ti ha stancato l’essere bello?” Ormai in Italia da diverso tempo con la sua band per cercare di restituire l’amore che ha ricevuto in tutti questi anni, Ronn Moss oggi a Domenica In prima di ripercorrere la sua carriera da musicista e poi da attore ha voluto omaggiare Mara Venier con un bacio e una sequela di sinceri complimenti. La conduttrice lo ha ringraziato e, dopo il ...

Mara Venier contro Emanuele Filiberto : "Non gli ho mai chiesto di fare l'inviato a Domenica In - l'ha sognato" : La conduttrice commenta così su Instagram le indiscrezioni di Chi mentre il rampollo di casa Savoia risponde su Facebook...