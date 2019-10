Bomba a Bolzano | oggi il dissinesco 4 000 persone evacuate e bloccate A22 | Ss12 e

Bomba a Bolzano : iniziata l’operazione di disinnesco : Oggi, domenica 20 ottobre, tra le ore 8 e le ore 12, in tutta la zona di Bolzano sono sospesi i servizi autobus e ferroviari per consentire lo svolgimento delle operazioni di disinnesco della Bomba ritrovata in piazza Verdi. La sospensione riguarderà anche le funivie del Renon e del Colle. E’ dunque in corso la procedura di disinnesco dell’ordigno risalente alla II Guerra Mondiale ritrovata dieci giorni fa in un cantiere di piazza ...

