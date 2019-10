Sondaggio Termometro Politico | il duello in tv fa godere Renzi e Salvini | doppio botto

Lega - il Sondaggio di Termometro Politico la dà al massimo storico : Matteo Salvini inarrestabile : La Lega ottiene più consensi delle Europee. Questo lo scenario rivelato dal sondaggio di Termometro Politico per la trasmissione Coffee Break. Chi ha votato il Carroccio alle scorse elezioni lo voterebbe nuovamente portando il partito di Matteo Salvini al 36,1 per cento. Brutto colpo, invece, per il