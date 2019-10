Scienziata italiana nella Silicon Valley | “Mattarella ci ha dato speranza”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) “Erano più di 30 anni che un presidente della Repubblicanon veniva. La visita di Mattarella dopo tanto tempo ha riacceso la speranza in noi emigrati negli Stati Uniti. Ci ha fatto sentire parte del nostro Paese, non abbandonati e ancor più intenzionati a rilanciare l’Italia, raccogliendo il meglio della”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandra Lanzara, palermitana di nascita, full time professor del dipartimento di Fisica dell’Università di Berkeley dal 2002, tra i quattro invitati ’emigranti d’onore’ presenti al pranzo ristretto con il presidente della Repubblica Mattarella durante l’Italy-Usa Innovation Forum, svoltosi venerdì nell’università di Stanford a Palo Alto, in California, in una sala del Centro Alumni. “Sono positiva perché è la prima volta che la...

