Per Marquez arriva anche la prima pole a Motegi

MotoGp Giappone - a Motegi ancora davanti Marquez. Pole Per lo spagnolo - poi Morbidelli e Quartararo : Pole di Marc Marquez a Motegi nella MotoGp in Giappone. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a tutti con la sua Repsol Honda col tempo di 1’45.763. Secondo l’italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha, 1’45.895), terzo il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, 1’45.944). A seguire Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) col tempo di 1’46.090 e il britannico Cal Crutchlow (Honda Castrol, 1’46.189). Sesto Jack ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “Grande step in avanti ma le condizioni non erano normali - attenzione alle Yamaha Per domani” : Marc Marquez ha conquistato la decima pole position stagionale nel GP del Giappone 2019 di MotoGP in corso sul tracciato di Motegi, l’unico del calendario nel quale il cannibale spagnolo non era mai riuscito in carriera a ottenere una partenza dal palo. A seguire lo spagnolo in griglia di partenza saranno tre Yamaha con Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Maverick Viñales. C’è chiaramente soddisfazione nelle parole del poleman che ...

Samurai Marquez in Giappone - pole position pazzesca a Motegi : splendido secondo posto Per Morbidelli : Il campione del mondo si prende la pole position in Giappone, precedendo i due piloti SIC Petronas che completano la prima fila Marc Marquez non si ferma più, lo spagnolo non è sazio dopo il titolo mondiale vinto in Thailandia e, anche in Giappone, si prende la pole position con una prestazione perfetta. Il fenomeno di Cervera non lascia scampo ai propri rivali, fermando il crono sull’1:45.763, un riferimento inarrivabile per gli ...

MotoGp - Marquez insaziabile in Giappone : “sono qui Per vincere la gara. Psicologo? Non mi serve” : Il campione del mondo ha parlato in conferenza stampa a Motegi, sottolineando di puntare alla vittoria anche in Giappone L’ottavo titolo mondiale è già in tasca, vinto in Thailandia grazie al successo ottenuto su Quartararo. La mente di Marc Marquez dunque adesso è libera e senza pressioni, la situazione ideale per andare a caccia della vittoria anche in Giappone, sede del prossimo appuntamento del Mondiale di ...

SuPerbike - Jonathan Rea sfida Marquez e poi ammette : “non farò come Valentino Rossi…” : Il campione del mondo della Superbike ha ammesso come Marquez dominerebbe anche nelle derivate di serie, soffermandosi poi su Valentino Rossi Jonathan Rea si è laureato anche quest’anno campione del mondo, allungando la sua striscia di titoli mondiali battendo Alvaro Bautista, autore di un avvio di stagione strabiliante prima di essere battuto dal pilota della Kawasaki. AFP/LaPresse Un successo arrivato contro un rider proveniente ...

MotoGp – Dovizioso ha le idee chiare : “Marquez e Rossi? Vale secondo me ha più talento - ecco Perchè” : Andrea Dovizioso non ha dubbi: ecco chi è più talentuoso tra Rossi e Marquez per il forlivese della Ducati I giochi sono ormai definitivamente chiusi: Marc Marquez è il campione del mondo 2019 di MotoGp. Lo spagnolo ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo iridato poco più di una settimana fa, grazie alla vittoria in Thailandia. Adesso saranno gli uomini alle sue spalle a dover battagliare per una posizione sul podio: tra questi ...

MotoGp – Marquez non dorme sugli allori : “in Giappone Per spingere - mancanco ancora 2 titoli” : Marquez non vede l’ora di tornare a spingere: lo spagnolo in Giappone per incontrare tutti gli uomini Honda in fabbrica La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove ha inizio il trittico asiatico. Marquez, reduce dalla vittoria in Thailandia, arriva a Motegi da fresco vincitore dell’ottavo titolo Mondiale in carriera e non vede l’ora di poter ringraziare tutti gli uomini in Honda che hanno reso questo traguardo ...

MotoGp – Marquez Per nulla suPerstizioso : “una caduta nella prossima gara? Cercheremo di cambiare tradizione” : Marc Marquez pronto a cambiare la ‘tradizione’: lo spagnolo della Honda non ha intenzione di cadere nella prossima gara, dopo aver conquistato il titolo Mondiale Marc Marquez è il campione del mondo di MotoGp 2019: lo spagnolo, grazie alla vittoria in Thailandia, ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo Mondiale. Marquez, dopo i festeggiamenti col team, è stato ospite del programma televisivo spagnolo El Hormiguero: ...

MotoGp – Dovizioso sincero : “Marquez sembra imbattibile ma non ci Perdo il sonno. Ritiro Jorge Lorenzo? Dico… “ : Andrea Dovizioso si complimenta con Marquez dal palco del Festival dello Sport di Trento: il pilota Ducati commenta anche la pessima stagione dell’ex compagno di scuderia Jorge Lorenzo Per l’ennesimo anno Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare di guardare Marc Marquez festeggiare la vittoria nel Motomondiale. Dopo averlo inseguito per tutta la stagione, senza mai riuscire ad avvicinarsi più di tanto, il pilota Ducati si è ...

MotoGp – Petrucci fra elogi e obiettivi : “Marquez imbattibile - Dovizioso ha fatto tanto Per me. Campionato? Voglio il podio” : Danilo Petrucci, ospite al Festival dello Sport di Trento, elogia Marquez e Dovizioso, definendo il podio nel Motomondiale come l’obiettivo per il finale di stagione La prima giornata del Festival dello Sport di Trento si veste di rosso, quantomeno per quanto riguarda i motori. Sul palco presenti i due piloti Ducati, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, a meno di una settimana dal successo di Marc Marquez, confermatosi ...

MotoGp - le paura di mamma Marquez : “tremo Per quello che potrebbe accadere nelle prossime gare” : La madre del pilota spagnolo ha parlato del titolo mondiale del figlio, svelando una sua paura relativa alle ultime quattro gare del Mondiale Il figlio maggiore ha appena vinto il titolo mondiale in MotoGp, quello minore invece è vicino a quello di Moto2. Grande festa in casa Marquez per i risultati dei propri figli, ma anche un pizzico di preoccupazione per mamma Roser Alentà, che ha svelato ai microfoni di Marca cosa teme in vista delle ...

MotoGp – Puig non vuole farsi scappare Marquez : “migliora ogni anno - lavoriamo Per farlo rimanere con noi” : Alberto Puig soddisfatto del titolo Mondiale conquistato da Marquez: le parole del team manager Honda dopo il Gp della Thailandia Marc Marquez ha conquistato in Thailandia il suo ottavo titolo Mondiale: lo spagnolo della Honda, beffando ancora una volta Fabio Quartararo, si è preso la vittoria della gara di Buriram, che gli ha permesso di festeggiare insieme al team la vittoria del titolo iridato 2019. Una grande gioia per la squadra ...

MotoGP - Valentino Rossi al veleno : “Marquez? Mi raggiungerà ma a me hanno fatto Perdere un Mondiale” : Valentino Rossi non è riuscito a essere protagonista in occasione del GP di Thailandia 2019, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena nel weekend a Buriram. La stagione del Dottore non è delle migliori, sta faticando a esprimersi al meglio e soffre il confronto diretto con le altre Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo che spesso gli infliggono distacchi importanti in gara. Il nove volte Campione del Mondo ha comunque sempre la voglia ...

Gp Thailandia - Marquez vince ed campione Per l'ottava volta : Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la 4/a volta consecutiva, vincendo il Gp di Thailandia, disputato sulla pista di Buriram. Lo spagnolo della Honda, all'ottavo titolo...