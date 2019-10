Maria Elena Boschi | bomba non solo sul Pd | Nuovi arrivi in vista | tra un anno

Edoardo Bennato invita Maria Elena Boschi ad essere la Fatina nel suo musical Pinocchio : Edoardo Bennato mi ha appena inviato un video che ritengo sia giusto condividere. Anche perché l’ho chiamato al telefono per cercare di capire il perché dell’invito fatto alla Boschi e lui mi ha fatto solo ridere, dicendo che mi vuole bene e che tornerà al Barone Rosso. https://youtu.be/OOK-5YYCUc0 Ma veniamo al video. Lui inizia parlando del musical Pinocchio per il quale sta facendo il casting. Racconta di aver trovato già tutti i ...

Matteo Renzi conquistato da Isabella Conti : chi è la "nuova Boschi" - Maria Elena l'ha presa male : La "nuova Boschi" si chiama Isabella Conti , in poche settimane è diventata la cocca di Matteo Renzi e il fatto, comprensibilmente, non ha reso felice la Maria Elena originale. La sindaca di San Lazzaro di Savena (Bo), rieletta con l'80% dei voti, è una degli ultimi acquisti di Italia Viva. Anche lei

Trame Il Segreto dal 20 al 26 ottobre : Fernando torna a Puente Viejo insieme a Maria Elena : Succose anticipazioni giungono dalle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 ottobre . In tale periodo, uno storico personaggio tornerà a Puente Viejo dopo una breve assenza e dichiarerà a tutti di essere cambiato: si tratterà niente meno che di Fernando Mesia, che avrà al suo fianco la sua nuova e ricchissima fidanzata Maria Elena . I problemi continueranno ad essere una costante per Isaac ed Elena che ...

Banca Etruria e la bancarotta per la mancata fusione con la Popolare di Vicenza : prosciolto il padre di Maria Elena Boschi : Cinque ex dirigenti della Banca Etruria sono stati prosciolti dal gip di Arezzo dall’accusa di Bancarotta fraudolenta per la mancata fusione con la Popolare di Vicenza, allora presieduta da Gianni Zonin. L’archiviazione decisa dal giudice per le indagini preliminari Fabio Lombardo riguarda Lorenzo Rosi (ultimo presidente della Bpel prima del commissariamento), l’ex vice presidente Pier Luigi Boschi (padre dell’ex ministro Maria ...