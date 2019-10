Leonor di Spagna | così parla una futura regina e conquista

Leonor di Spagna è cresciuta : il debutto da principessa. La figlia di Felipe e Letizia Ortiz ruba la scena : cresciuta lontana dai riflettori insieme alla sorella minore Sofia, Leonor di Spagna , la primogenita del re Felipe VI e Letizia Ortiz , ha fatto il suo debutto in società. Il 31 ottobre compirà 14 anni e per l’erede al trono è tempo di primi impegni ufficiali. Per la prima volta, infatti, Leonor ha partecipato al Premio Principessa delle Asturie. Anche il ruolo pubblico del padre Felipe iniziò alla stessa età. Lei, viso da bambola e ...

Letizia e Felipe di Spagna sono pronti a lasciare la scena a Leonor : Letizia e Felipe di Spagna al Princess of Asturias Awards ConcertLetizia e Felipe di Spagna al Princess of Asturias Awards ConcertLetizia e Felipe di Spagna al Princess of Asturias Awards ConcertLetizia e Felipe di Spagna al Princess of Asturias Awards ConcertLetizia e Felipe di Spagna al Princess of Asturias Awards ConcertLetizia e Felipe di Spagna al Princess of Asturias Awards ConcertLetizia e Felipe di Spagna al Princess of Asturias Awards ...