Juventus | probabile formazione contro il Bologna | si riparte da Bonucci e De Ligt

Inter-Juventus - la probabile formazione bianconera : Higuain con Ronaldo davanti : Ormai mancano poche ore al big match della settima giornata della serie A Inter-Juventus. Una partita che potrebbe essere molto importante per il cammino di queste due formazioni nel campionato. Al momento, l'Inter comanda la classifica con 18 punti, un punteggio pieno, inseguita proprio dai bianconeri che hanno due punti in meno. Insomma Inter-Juventus mette in palio il primato in graduatoria ma è anche una partita molto sentita dalle due ...

Serie A - verso Inter-Juventus : Ramsey favorito su Bernardeschi nel probabile 11 bianconero : Si avvicina sempre di più il giorno del big match della settima giornata di Serie A Inter-Juventus. Una sfida, quella in programma domenica sera, che potrebbe essere molto importante, sia per quanto riguarda il primo posto della classifica, ma anche a livello psicologico per capire quale delle due squadre sarà la favorita numero uno per lo scudetto. Inter-Juventus è una partita che però va al di là del campo, vista la rivalità tra le due ...

Juventus a riposo dopo la UCL - contro l'Inter probabile ballottaggio Higuain - Dybala : La Juventus, oggi, si godrà una giornata di meritato riposo e i giocatori bianconeri possono rilassarsi un po'. Infatti, Maurizio Sarri ha deciso di concedere 24 ore di relax ai suoi ragazzi e solo da giovedì la squadra la squadra inizierà a mettere nel mirino la sfida contro l'Inter. Il tecnico juventino, ieri sera in Champions, ha avuto buone risposte in vista della partita contro i nerazzurri. Infatti, Maurizio Sarri ha avuto ottime risposte ...

Juventus - il probabile undici anti-Leverkusen : Higuain favorito su Dybala : Questa mattina la Juventus si è ritrovata per preparare la partita di questa sera contro il Bayer Leverkusen. Maurizio Sarri non sembra avere grandi dubbi di formazione e si affiderà ancora al 4-3-1-2. Il tecnico toscano vuole dare certezze alla sua squadra e per questo motivo si affiderà ai titolarissimi. Il tecnico toscano sta però pensando di proporre un cambio in attacco visto che, al fianco di Cristiano Ronaldo, dovrebbe esserci Gonzalo ...

Serie A - Brescia-Juventus : nella probabile formazione bianconera non c'è Ronaldo : Brescia-Juventus non vedrà la "sfida nella sfida" tra Balotelli e Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese della Juve non è stato infatti inserito nell'elenco dei convocati da Maurizio Sarri a causa di un acciacco fisico. Inutile correre rischi a questo punto della stagione, tanto più che la rosa della Juventus è ampia e - nonostante qualche assenza di troppo - fornisce ampie garanzie all'allenatore....Continua a leggere

Juventus - la probabile formazione contro il Verona : Bentancur dovrebbe sostituire Pjanic : Per la Juventus, oggi21 settembre, è già il momento di tornare in campo. I bianconeri sfideranno il Verona a soli tre giorni dalla partita contro l'Atletico Madrid. Per questo motivo Maurizio Sarri sembra orientato a fare qualche cambio di formazione. Il tecnico toscano non cambierà però dal punto di vista del modulo visto che confermerà il 4-3-3. La prima novità che Maurizio Sarri presenterà contro il Verona sarà in porta dove ci sarà il ...

Juventus - la probabile formazione anti-Atletico : Bernardeschi al posto di Douglas Costa : La Juventus, ieri pomeriggio, è arrivata a Madrid dove questa sera affronterà l'Atletico di Simeone. In queste ore Maurizio Sarri cercherà di risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico juventino ha ritrovato Miralem Pjanic, che con ogni probabilità sarà in campo dal primo minuto, anche se resta in pre-allarme Rodrigo Bentancur. Per il resto non sembrano esserci molto dubbi e in attacco, vista l'assenza di Douglas Costa, toccherà a ...

Fiorentina-Juventus - probabile formazione bianconera : Emre Can e Rabiot forse titolari : Per la Juventus è praticamente arrivato il momento di tornare in campo. Infatti, tra meno di 48 ore, i bianconeri affronteranno la Fiorentina. Oggi Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali, poiché sono rientrati anche i sudamericani. Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro hanno fatto il loro rientro alla base e hanno svolto un lavoro di scarico. Di questi quattro giocatori solo uno sembra essere candidato ad una maglia ...

Juventus - la probabile formazione contro il Napoli : De Ligt sostituirà Chiellini : La Juventus oggi passerà la giornata a preparare la sfida di questa sera contro il Napoli. Per il match contro i partenopei i bianconeri non potranno contare sul loro capitano. Infatti Giorgio Chiellini nell'allenamento di ieri si è procurato la rottura del crociato anteriore e nei prossimi giorni sarà operato. Dunque il numero 3 juventino salterà gran parte della stagione. Questa sera, contro il Napoli, Giorgio Chiellini sarà sostituito da ...

Juventus - la probabile formazione contro il Parma : Dybala favorito su Higuain : Questo pomeriggio, la Juventus tornerà a fare sul serio e il tempo degli esperimenti è finito. I bianconeri, in quel di Parma, faranno il loro esordio in serie A senza Maurizio Sarri. Il tecnico è rimasto a Torino per curarsi dalla polmonite, ma ha seguito tutta la preparazione della sua squadra e ha istruito a dovere il suo vice. Giovanni Martusciello sa cosa deve fare e cosa vuole l'ex tecnico del Chelsea. Dunque quest'oggi, la Juve sarà in ...