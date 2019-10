FCA | a Melfi via alla produzione europea di Jeep Compass anche in versione ibrida

FCA di Melfi : elettrificazione - formazione e Jeep Compass : Come in un ponte tra passato e futuro sono stati celebrati i 25 anni dello stabilimento FCA di Melfi e l’inizio dei primi test sulla nuova linea per la Jeep Compass destinata ai mercati europei. Il grande successo del modello, lanciato nel 2016, prodotto inizialmente in Messico, per l’Europa, ha permesso di portare la produzione […] L'articolo FCA di Melfi: elettrificazione, formazione e Jeep Compass sembra essere il primo su ...