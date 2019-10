E se usassimo la stampa 3D per ricostruire la barriera corallina?

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Sfruttare la3D per reintegrare la, uno degli ecosistemi più ricchi ma allo stesso tempo più in crisi del pianeta, perquelle strutture ormai perdute che offrivano rifugio ai pesci e appiglio ai nuovi coralli per ripopolare il fondale marino. È l’idea di un team di ricercatori dell’università del Delaware, che ci porta sott’acqua con questo video per esplorarne il potenziale. La regola numero uno: stare lontani dalle plastiche inquinanti, dalle quali le nostre acque sono già soffocate, e sviluppare kit che siano efficaci, pratici, ma soprattutto sicuri per tutte le specie con cui possono venire a contatto. (Credit video: Paul Puglisi/Foto: Getty Images) E sela3D perla? Wired.

