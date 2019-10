X Factor 2019 - Home Visit/ Concorrenti al live e diretta : Daniel canta Rescue Me : X Factor 2019, Home Visit: diretta, eliminati e ammessi ai live.In attesa delle decisioni di Sfera Ebbasta tocca a Malika Ayane valutare i suoi.

Musica - su OA Plus la DIRETTA LIVE degli Home Visit di X Factor 13! : X Factor 13 è giunto all’ultima puntata prima dei LIVE! Con gli Home Visit registrati a Berlino, che verranno messi in onda questa sera a partire dalle ore 21.15, verranno definite le terne di cantanti per ogni categoria che parteciperanno alla fase clou del programma. La DIRETTA LIVE testuale degli Home Visit sarà disponibile su OA Plus. Questi i cinque concorrenti per ogni categoria che saranno in lotta per i tre posti: Lorenzo Rinaldi, ...

X Factor 2019 : stasera l'ultimo appuntamento con gli Home Visit : Nella cornice della splendida Berlino i talenti ancora in gara si sfideranno per strappare un pass per i Live.

#XF13 – X Factor 13 – Sesta puntata del 17/10/2019 – Gli Home Visit in trasferta a Berlino. : Questa sera, alle 21:15, andrà in onda la Sesta puntata della tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro ...

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live : Appuntamento questa sera, alle 21.15 su Sky Uno, con Le Home Visit, ossia l’ultima tappa di selezione. E' Berlino dove si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di X Factor 2019; tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase live del talent di Sky, prodotto da Fremantle.Ed è proprio in questa città che Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta selezioneranno i 3 componenti della loro squadra, in quattro location diverse, ...

Guida Tv giovedì 17 ottobre - Un Passo dal Cielo - Eurogames e Home Visit di X Factor : Programmi Tv di giovedì 17 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Un Passo dal Cielo 5×11-12 1a Tv Rai 2 ore 21:20 Maledetti amici miei (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Il palazzo dei Vicerè Canale 5 ore 21:30 Eurogames 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Diritto e Rovescio Italia 1 ore 21:20 Le Iene La7 ore 21:15 Piazza Pulita Tv8 ore 21:30 Creed Nato per Combattere Nove ore 21:25 Il Caso Vannini ...

X Factor 2019 - stasera in onda gli Home Visit : anticipazioni - ospiti e location : X Factor 2019, stasera, giovedì 17 ottobre, andranno in onda gli Home Visit da Berlino. Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta sceglieranno i concorrenti da portare ai live. La parte più importante della tredicesima edizione di X Factor sta per arrivare. Ovviamente parliamo dei Live che partiranno giovedì 24 ottobre su Sky Uno, ma prima dei Live c’è un altro step da superare per gli aspiranti concorrenti di X Factor, e sono ...

I concorrenti di X Factor 2019 dai BootCamp agli Home Visit : chi accede all’ultima fase prima dei Live Show : Una Mara Maionchi particolarmente severa abbiamo visto ai BootCamp di X Factor 2019. La giudice guida quest'anno la categoria degli Over e ha scelto i suoi 5 concorrenti che avranno accesso alla fase degli Home Visit, l'ultima prima delle puntate dei Live Show in diretta su Sky Uno. Tomas Tai è tra i concorrenti che hanno sorpreso maggiormente nella categoria degli Over e che hanno quindi avuto immediatamente una sedia per gli Home Visit. Anche ...

Anticipazioni X Factor - novità ospiti e colpi di scena agli Home Visit : X Factor 2019, le Anticipazioni sugli Home Visit: tutte le novità della nuova edizione Le novità a X Factor 2019 non sono finite! Le Anticipazioni sugli Home Visit infatti rivelano una bellissima news per i fan di Alessandro Cattelan! Il conduttore infatti quest’anno più che mai ha un ruolo attivo nel talent show e dopo […] L'articolo Anticipazioni X Factor, novità ospiti e colpi di scena agli Home Visit proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 : i concorrenti scelti per le Home Visit – Foto : Nuela - X Factor 2019 Il cerchio si stringe, i live sono sempre più vicini. Al Bootcamp i quattro giudici di X Factor 2019 hanno scelto ciascuno cinque concorrenti da portare alle Home Visit, dove avverrà la scelta definitiva dei 12 talenti. Nel ‘diabolico’ meccanismo delle sedie, Samuel, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Mara Maionchi hanno così iniziato la formazione delle loro squadre. X Factor 2019, gruppi: le scelte di Samuel La ...

Concorrenti X Factor 2019 Home Visit/ Mara Maionchi e Malika Ayane puntano su... : Concorrenti Home Visit X Factor 2019: dopo le scelte di Samuel e Sfera Ebbasta, arrivano quelle di Malika Ayane e Mara Maionchi. Ecco tutti gli ammessi.