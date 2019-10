Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019)sta perre! La più grande stella della MMA, l’icona indiscussa delle arti marziali miste, il fuoriclasse conosciuto anche al di fuori del suo sport è pronto per salire nuovamente sull’ottagono. L’irlandese non combatte dal leggendario match contro Khahib Nurmagomedov che lo scorso anno si era concluso con una rissa esagerata e una pesantissima squalifica. I rumors dell’ultima ora parlano di un combattimento contro Frankie, già Campione UFC dei pesi leggeri nel 2010: si parla dima la data esatta e la località sono ancora da definire. Non aspettiamoci però dichiarazioni roventi e parapiglia vari in pieno stileperché il 31enne stima moltissimo lo statunitense (sua mamma è italiana) ed è ricambiato. The Notorius contro The Answer per una contesa imperdibile, addiritturaha annunciato che la sua borsa andrà tutta ...

OA_Sport : MMA, Conor McGregor torna a combattere! Sfida da brividi con Edgar a dicembre, il rientro dopo la rissa con Khabib - Garo_MMA : @alexdandi Dove c'è Abdelaziz ci sono problemi. Aveva ragione Conor - alessiofatiga : Conor McGregor, storia di povertà e sacrifici per essere il Re delle MMA -