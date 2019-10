Mantova | un fedele mette in bacheca una lettera critica sul Papa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Nelno spunta unasul. Questo pontificato, per l'autore, si fossilizza troppo su "politica" e "migranti" C'è almeno un, con ogni probabilità una donna, che non ha timore dire ildella Chiesa cattolica a mezzo. Una persona che non ha dunque dubbi sul fatto che un pontefice possa essere sottoposto a correzioni di sorta o comunque a disapprovazioni pubbliche. Il che rientra in un tema molto dibattuto in dottrina da qualche anno a questa parte. Pure qualche cardinale è intervenuto sulla liceità o meno di iniziative tese allao alla correzione. Bisogna pure sempre tener conto della infallibilitàle. L'episodio in oggetto ha avuto luogo a Villimpenta, nelno, dov'è spuntata unaaperta, destinata appunto al Santo Padre. Il testo è stato appuntato sulla più classica delle bacheche ...