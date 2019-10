Lega | Salvini | ‘in piazza a Roma saremo almeno 100mila’

Lega : Salvini - ‘Casapound a manifestazione? piazza aperta a tutti’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo aperto la piazza a tutti italiani buona volontà, poi ovviamente la piazza la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Però sto giochino della piazza di fascisti fa ridere e non ci crede più nessuno…”. Lo dice Matteo Salvini a Terni quando gli viene chiesto della presenza di Casapound in piazza alla manifestazione di sabato. L'articolo Lega: Salvini, ...

Sondaggi elettorali - Renzi e Salvini guadagnano consensi : in crescita Italia Viva e Lega : Nei giorni dello scontro in tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini - andato in onda dagli studi di Porta a Porta - i partiti di entrambi i leader guadagnano consensi. Nel Sondaggio realizzato da Ixè per Carta Bianca la Lega torna a crescere, attestandosi come primo partito. Allo stesso modo aumenta i suoi voti anche Italia Viva.Continua a leggere

Salvini da catalano a sovranista L'indipendenza imbarazza la Lega : C'era una volta Roma ladrona. Quella Roma ladrona che sabato 19 ottobre ospita la manifestazione del centrodestra a guida Carroccio contro il governo. C'erano una volta le bandiere e le dichiarazioni di aperto (apertissimo) sostegno alla Catalogna, Segui su affaritaliani.it

Malore per Salvini mentre era diretto a Trieste ai funerali dei due carabinieri uccisi in Questura - il leader della Lega ricoverato in ospedale : Matteo Salvini è stato ricoverato in ospedale. Il leader della Lega si è sentito male mentre era in volo verso Trieste. All’atterraggio dell’aereo, come riportato dal sito del giornale “Il Piccolo”, l’ex ministro degli Interni è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Monfalcone. Il leader della Lega era diretto ai funerali dei due carabinieri Pierluigi Rotta e Matteo Demenego uccisi in una sparatoria verificata venerdì 4 ...

Renzi : "Salvini getta il Paese nella paura" Leader Lega replica : "Ti sei inventato un governo per non far votare gli italiani" : Matteo contro Matteo. Nessuna esclusione di colpi nel duello televisivo, senza diretta, tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dagli studi di Porta a Porta i Leader rispettivamente di Italia Viva e Lega, non se le mandano a dire: "Fa politica da 27 anni ma non ha portato a casa nulla. Solo spot. La sua è la politica degli spot" attacca Renzi rivolgendosi a Salvini."Lei getta il Paese in un clima di paura, parlando di nuove tasse ...

Lega : Renzi a Salvini - ‘dovere di chiarire su 49 milioni - li ha spesi lei?’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io le chiedo di fare chiarezza su una sentenza ormai passata in giudicato, quella dei 49 milioni. Bossi e Maroni dicono che li ha presi lei. Ha utilizzato o no i 49 milioni per comprare pubblicità su Facebook, per alimentare la Bestia? Li ha usati o no quei soldi”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.L'articolo Lega: Renzi a Salvini, ‘dovere di chiarire su 49 milioni, li ha spesi ...

Lega : Renzi a Salvini - ‘perché non querela Savoini? : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Chi cita in ballo il mio governo per eventuali complotti ne risponde in tribunale. Mai con Obama ho fatto una cosa che non fosse Legale. Suggerirei con rispetto a Salvini di fare altrettanto, se vuole gli presto l’avvocato, nei confronti di chi è andato in Russia a chiedere una tangente milionaria. Non capisco perché Salvini non quereli Savoini… Se uno dei miei viene con me e va chiedere ...

**Lega : Renzi - ‘Salvini mentitore - abbindola persone’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini è un mentitore, abbindola le persone raccontando balle”. Matteo Renzi insiste, durante Porta a Porta, accusando Matteo Salvini di raccontare bugie a partire dal tema migranrti.L'articolo **Lega: Renzi, ‘Salvini mentitore, abbindola persone’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini - subito ruspa a Porta a porta : "Ieri ho visto un sondaggio - a quant'è la Lega". Renzi spazzato via : "Questo è un governo nato contro di noi". Matteo Salvini prende la parola a porta a porta, ospite di Bruno Vespa insieme a Matteo Renzi, e mette subito in chiaro le cose, numeri alla mano. Leggi anche: "Renzi e Salvini simili, ma...". Travaglia smaschera il bluff del Matteo sinistro "I sondaggi valg

Salvini e Renzi a Porta a Porta - duello in tv. Il leader della Lega : «Governo nato sotto un fungo» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Confronto Renzi-Salvini - l’affondo del leader della Lega : “Si è inventato un governo sotto un fungo” : La sfida tra Matteo Renzi e Matteo Salvini è andata in scena nello studio di 'Porta a Porta', da Bruno Vespa: un duello di 75 minuti. La posta in gioco è alta: il senatore Renzi punta salire nei sondaggi, che lo vedono arrancare tra il 3 e il 5%. Mentre Salvini vuole erodere il consenso di Conte.Continua a leggere

Lega : Renzi - ‘Salvini ancora rosica per colpo di sole Papeete’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – La crisi? “Il colpo di sole del Papeete che ha preso il colLega Salvini è evidente che lo fa rosicare ancora”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. L'articolo Lega: Renzi, ‘Salvini ancora rosica per colpo di sole Papeete’ sembra essere il primo su CalcioWeb.