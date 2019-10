I lavori più ricercati con l’avvento del 5G

Fisco : Conte - lavoriamo affinché sia più equo - obiettivo ridurre carico : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Vogliamo un Fisco più equo, stiamo lavorando a questo. L’obiettivo è diminuire il carico fiscale, non aumentarlo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, tracciando la strategia del governo nel corso del suo intervento all’Assemblea generale di Assolombarda.L'articolo Fisco: Conte, lavoriamo affinché sia più equo, obiettivo ridurre carico sembra essere il primo su CalcioWeb.

Stipendi - ecco i lavori più pagati in Italia. Le 10 regole d’oro per avere un aumento : Chi si occupa di vendite o di innovazione ha maggiori chance di guadagnare di più. Chi invece è all’opera nell’universo Ict ha buste paga decisamente più leggere. L’esperienza nei servizi finanziari dà buoni frutti, così come quella nelle utilities, mentre i guadagni sono nettamente inferiori in edilizia e agricoltura

Ghoulam : “Siamo più forti perché è un anno in più che lavoriamo col mister” : Nel post partita di Lecce-Napoli, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Faouzi Ghoulam. Ha parlato del bambino malato a cui ha promesso un biglietto per il San Paolo “Ci siamo messi d’accordo ma dobbiamo aspettare che il papà ci dia qualche giorno per portare il bambino allo stadio. Avrei provato per mercoledì ma non è stato possibile. Proveremo dopo la sosta. Per me queste cose sono la normalità. Sono molto religioso e la mia ...

Treviso : H- Campus - al via lavori più grande polo innovazione europeo (2) : (AdnKronos) – Sarà uno dei centri più tecnologicamente all’avanguardia e tra i primi impianti 5G in Italia, oltre che altamente sostenibile in quanto autosufficiente per l’85% del suo fabbisogno energetico grazie a sistemi fotovoltaici di accumulo e di scambio in rete di energia. Lo spazio restante sarà adibito a parco attrezzato con oltre 27 ettari di territorio di area boschiva aperti al pubblico in cui verranno ...

Treviso : H- Campus - al via lavori più grande polo innovazione europeo : Treviso, 17 set. (AdnKronos) – Sono iniziati oggi i lavori di ampliamento di H-Campus, il Campus di H-Farm che, con i suoi 51 ettari di superficie, sarà in grado di ospitare fino a 3000 persone, diventando così il più grande polo di innovazione in Europa.H-Campus è lo spazio dove cresce e si sviluppa H-Farm, un luogo in cui imprenditoria, innovazione e formazione convivono e si contaminano l’un l’altra. ...

Treviso : H- Campus - al via lavori più grande polo innovazione europeo (3) : (AdnKronos) – L’operazione H-Campus è stata possibile grazie alla costituzione, nel febbraio del 2017, di un fondo immobiliare chiuso, non speculativo, denominato ‘Ca’ Tron ‘ H-Campus”. Il Fondo, gestito da Finint Investments SGR (la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint), ha un attivo di oltre 101 milioni di euro ed è stato sottoscritto per oltre il 95% da investitori istituzionali: ...

Amedeo Modigliani torna a Livorno - dal 7 novembre una mostra con i suoi capolavori. Il Comune : “Era uno di noi ed è stato il più grande” : Livorno dà gloria soltanto all’esilio e ai morti la celebrità, cantava parlando proprio di lui Vinicio Capossela. Ma Livorno, la sua città, per parecchio tempo si è un po’ dimenticata o comunque non è riuscita a dare gloria al suo cittadino più illustre. Ma ora, a quasi cent’anni dalla morte, lo spirito di Amedeo Modigliani torna con tutta la sua grandezza nella città toscana, dov’è nato, in via Roma, e si è formato: dal ...

Forse ritrovato uno dei più celebri capolavori del Correggio : È passata praticamente inosservata dalla stampa internazionale la notizia della probabile ricomparsa di uno dei più acclamati dipinti del Rinascimento italiano, che si pensava irrimediabilmente perduto durante la Seconda guerra mondiale.Sto parlando della Maddalena leggente distesa del Correggio, il capofila della scuola parmense, autore di capolavori illusionistici come la cupola del Duomo di Parma nonché di celeberrime ...

"I lavori della Tav devono procedere il più rapidamente possibile" - dice De Micheli : Nella sua nuova veste di neoministro dei Trasporti, al posto del giubilato pentastellato Toninelli, che non ha ancora avuto modo di incontrare per il passaggio delle consegne, Paola De Micheli, una cosa l'annuncia subito, ovvero la decisone di dimettersi dal ruolo di numero due del Pd, vice di Nicola Zingaretti: “Non è compatibile con questo impegno” dice a La Stampa di Torino. Del resto da fare ne ha. L'attendono già 256 richieste di ...