Cinque cose da sapere su L’Isola di Pietro 3 al via su Canale 5 il 18 ottobre tra new

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L'Isola di3 prende il via domani sera su5 al posto di Rosy Abate 2. Giulia Michelini lascia il prime time del venerdì libero per Gianni Morandi che tornerà ad interpretare il suo amato pediatraper risolvere un nuovo giallo e, soprattutto, tenere insieme il cast tra addii, new entry e graditi ritorni. I fan sono già pronti per il grande ritorno e noi siamo pronti a mettere insieme per loro quelleleassolutamente daprima di iniziare la visione de L'Isola di3 da domani, 18, su5. FRANCESCO ARCA NEL CAST La prima cosa dasul nuovo capitolo della fiction è che Francesco Arca sarà una delle new entry. L'attore è chiamato a vestire i panni del nuovo vicequestore Valerio Ruggeri. Dopo una carriera brillante in polizia era riuscito a coronare la sua ambizione di lavorare all’Interpol ma ha lasciato tutto per ...

