Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Se, chiedete a. Da tempo l’azienda statunitense offre, in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, un servizio diper ledi. In Italia è arrivato solo ora, grazie alla collaborazione con il gruppo GEDI. Per provare la novitàaprire il motore di, e inserire chiavi diinerenti la. Si possono cercare genericamente le “di”, oppure usare chiavi più precise, come “commesso a Milano”, “avvocato a Roma”. I risultati visualizzati sono presi dalepresenti nei database dei principali siti die offerta, come Monster, Jobonline, Indeed, Neuvoo, Trovit, Kijiji, eccetera. Oltre alle solite pagine con i risultati della, in alto appare una schermata di sintesi in cui operare una prima scrematura.premere uno dei pulsanti ...

Noovyis : (Cercate lavoro? Basta una ricerca su Google per vedere tutte le offerte in circolazione) Playhitmusic -… - TutteLeNotizie : Cercate lavoro? Basta una ricerca su Google per vedere tutte le offerte in circolazione - Cascavel47 : Cercate lavoro? Basta una ricerca su Google per vedere tutte le offerte in circolazione -