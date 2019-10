Salvini vs Renzi | un vero faccia a faccia sulla tv pubblica Finalmente

Matteo Salvini - malore a Trieste : «Solo una colica - ora sto bene». E Renzi twitta : «Rimettiti e torniamo a litigare» : Piccolo imprevisto per Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, che stamattina ha avuto un lieve malore: per la precisione una colica, una fase iniziale di calcolosi...

Matteo Salvini e Renzi - dietro le quinte di Porta a Porta e in Senato il patto : nel mirino Giuseppe Conte : Lontani dalle telecamere i due Mattei (Salvini e Renzi), che si sono confrontati a Porta a Porta, almeno su un punto sono in sintonia. Di fatto - rivela La Stampa - i leader indiscussi quando si incontrano al Senato si trattengono con piacere e spesso si mandano messaggini telefonici. Atteggiamenti

Il fact-checking del duello fra Renzi e Salvini : Foto Roberto Monaldo / LaPresse Lo scontro televisivo tra i due Mattei, Renzi e Salvini, andato in scena a Porta a Porta nella seconda serata di martedì 15 ottobre, ha diviso pubblico ed esperti di comunicazione, senza la possibilità di decretare un vincitore univoco dell’atteso confronto. Ma il faccia a faccia tra i due protagonisti più discussi delle ultime stagioni è stato anche l’occasione per parlare di politica, anche se non ...

Governo - Franceschini : “Ingiusto mettere Salvini e Renzi sullo stesso piano. Grillo? Da lui parole importanti per nascita esecutivo” : “Renzi e Salvini? Non hanno niente in comune, se non il nome Matteo. Non si possono mettere sullo stesso piano. E’ politicamente e umanamente ingiusto“. Sono le parole del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ospite de“L’aria che tira”, su La7, a proposito del confronto tra i due politici a “Porta a Porta”. E spiega: “Uno è un avversario politico molto distante per valori e ...

Porta a porta - Bruno Vespa svela il retroscena su Salvini e Renzi : "Cosa hanno fatto dietro le quinte" : Dopo le tante parole dei duellanti, ora arriva il commento di Bruno Vespa sulla puntata di porta a porta con protagonisti Salvini e Renzi. Una giornata, quella di martedì sera, a dir poco da record che ha visto la trasmissione di Rai 1 incassare il 25,4% di share con 3,8 mln di spettatori di fronte

Pareggio tra Renzi e Salvini Che cosa cambia dopo il duello tv : Il sondaggista Nicola Piepoli analizza con un'intervista ad Affaritaliani.it la sfida in televisione a Porta a Porta su RaiUno tra Matteo Renzi e Matteo Salvini e le conseguenze politiche del duello tra i due leader Segui su affaritaliani.it

Renzi-Salvini : Noto - ‘Renzi più preparato ma questi duelli non spostano voti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Un Matteo Renzi “capace di gestire meglio il confronto, più preparato, che ha saputo mettere in difficoltà nei suoi punti deboli” Matteo Salvini, che a sua volta “si è dimostrato impreparato a rispondere su quei temi che rappresentavano il suo tallone d’Achille e sui quali l’avversario ha scelto appunto di colpirlo”. Antonio Noto, di ‘Noto sondaggi’, commenta ...

Salvini contro Renzi da Vespa - Senaldi a L'aria che tira : "Ecco chi è stato il vero vincitore" : "Il vero vincitore è Bruno Vespa". Ospite di L'aria che tira da Myrta Merlino, il direttore di Libero Pietro Senaldi commenta così il confronto in tv di martedì sera a Porta a porta tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. "Il titolo sarebbe Vorrei tanto essere premier ma non lo sono - sorride Senaldi -,

Cartabianca schiera Corona contro Salvini-Renzi. Iene non citate nel servizio sui Cinque Stelle : Che a Cartabianca fossero preoccupati per la concorrenza dei due Mattei a Porta a Porta lo aveva ammesso la stessa Berlinguer una settimana fa: “Purtroppo saranno contro di noi dalle 11 di sera”. A dire il vero il duello è cominciato prima, subito dopo il fischio finale di Liechtenstein-Italia, sovrapponendosi così per ben ottanta minuti al talk di Raitre.La contromossa ad ogni modo non è mancata ed è stata assai visibile, con la doppia ...

Salvini e Renzi duro scontro da Vespa ma era vero o nemici per finta? Ecco cosa ha visto un giornalista prima della diretta : Uno scontro senza risparmiarsi quello tra i due Matteo ieri da Bruno Vespa. Quattro milioni di spettatori incollati al televisore per vedere i due duellanti. Uno leader incontrastato della Lega, partito vicino al 34% dei consensi, l’altro il grande regista del governo giallorosso e poi fondatore di Italia Viva. Secondo il giornalista Michele Brambilla presente alla trasmissione i due, davanti alle telecamere se le sono date di santa ...

Renzi e Salvini puntano sullo scontro per ritornare sulla scena : Di fronte alla retorica imbolsita mostrata nel confronto su Rai1, il rischio è però di fare la figura degli attori che hanno perso smalto. Leggi

Duello tra Matteo Salvini e Matteo Renzi - chi ha vinto? : Chi ha vinto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini? Bruno Vespa che dopo 13 anni ha riportato in tv un confronto tra due leader politici.