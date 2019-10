Mattarella alla Casa Bianca | tensione con Trump sui dazi

Fonte : ilsecoloxix

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Per il presidente americano sono giusti, non una ritorsione. Per il capo dello Stato bisogna trovare un metodo di confronto collaborativo

Quirinale : #Washington D.C. Il Presidente #Mattarella ???? arriva alla base aerea di #Andrews per la Visita Ufficiale negli #USA… - Quirinale : #Mattarella: Puntiamo alla definizione di soluzioni negoziali in grado di rafforzare le nostre relazioni. Le tensio… - Quirinale : #Mattarella: Desidero ringraziare molto il Presidente #Trump per l’invito e per l’accoglienza riservata a me e alla… -