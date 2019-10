Gigi Buffon e Ilaria D’Amico | Prove di Matrimonio!

Fonte : gossipnews.tv

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Weekend romantico a Venezia per: in una foto spuntano anche le fedi e c’è già chi parla di nozze in vista. Ecco tutti i dettagli!sono pronti per il grande passo? Loro dell’argomento nozze non hanno mai voluto parlare e almeno fino a quando lui gioca non sembra in programma. Intanto però sono spuntate delle immagini che fanno chiacchierare. Libero da impegni calcistici infattiper un weekend ha potuto concentrarsi soltanto sulla sua. Insieme per il weekend hanno passato una giornata romantica a Venezia. Per una volta da soli, senza i figli. festeggiavano i primi sei anni insieme. I paparazzi di ‘Chi’ li hanno seguiti e immortalati. In particolare c’è una foto che ha colpito tutti. Loro due seduti al tavolo del ristorante e al dito spunta una fedina. Solo il simbolo del loro amore ...

romi_andrio : RT @s_tamburini: Per la rubrica 'il chi se ne frega del giorno' oggi è la volta di Ilaria D'Amico che dice: 'Io e Gigi Buffon siamo molto g… - PaoloGaucho80 : @gianluigibuffon stai volando su Istanbul per alzarla Gigi! #Buffon #IlGolDiMuntariEraBuonoMerda - Audrey985 : «Caro Gigi ti scrivo...»: la lettera in cui Buffon racconta fragilità e sogni -