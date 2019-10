Erdogan | non dichiareremo mai cessate il fuoco

Siria - Erdogan : "Il mondo non ci ostacoli - altrimenti dovrà farsi carico dei rifugiati" : Nuova minaccia al mondo da parte di Recep Tayyip Erdogan. Il Presidente turco ha scritto una lettera al Wall Street Journal ed ha ribadito che l'operazione 'fonte di pace', alias il massacro dei curdi e degli inermi civili, non può essere messa in discussione perché è questa la soluzione che la Turchia ha individuato per "mettere fine alla crisi umanitaria ed affrontare la violenza e l'instabilità che sono le cause alla radice ...

Non fate dei calciatori i paladini anti Erdogan : Chi era sugli spalti dello Stade de France di Saint-Denis non era davvero lì per gustarsi i dribbling tanto spettacolari quanto (ieri) inefficaci di Antoine Griezmann e neppure per le parate tanto antiestetiche quanto efficaci di Fehmi Mert Günok. Il cinismo pallonaro di Olivier Giroud è rimasto in

Forse il sostegno dei calciatori turchi a Erdogan non è così sentito : L'Europa libera s'indigna, il mondo libero s'indigna, l'umanità s'indigna. La guerra scatenata dai turchi contro i curdi sul confine con la Siria ci invia immagini terrificanti, con migliaia di civili in fuga, devastazioni, morti, distruzioni e, in parallelo, ci mostra sconvolge le manifestazioni di solidarietà al presidente Erdogan da parte di atleti turchi che ospitiamo nelle nostre squadre. Juventus e Roma Uno guarda i gesti dei ...

Enes Kanter - il coraggio di non restare in silenzio! Dall’NBA la denuncia contro Erdogan : rischiare la vita è il prezzo della libertà : Enes Kanter è ormai il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan: il cestista turco ricorda sui social il prezzo che ha dovuto pagare per difendere la sua libertà Il bombardamento della Turchia sulle zone della Siria nelle quali sono presenti i curdi riempie le pagine di cronaca dei principali mezzi di comunicazione, non soltanto nella sezione politica, ma ormai anche in quella sportiva. Diversi sportivi di origine turca ...

Erdogan : “Il mondo ci sostenga o si prenda rifugiati. I combattenti dell’Isis non fuggiranno” : Editoriale del leader turco sul Wall Street Journal per difendere l’offensiva in Siria. Arrestati in Turchia quattro sindaci filo-curdi. Dagli Usa sanzioni ai ministeri di Difesa ed Energia di Ankara

Siria - Erdogan : non avremo problemi ad Ayn Al-Arab : L'operazione turca non dovrebbe avere problemi ad Ayn Al-Arab. Lo ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Meloni : Onu e Ue non possono rimanere in silenzio su Erdogan - un pensiero per Khalaf : Roma – “Hevrin Khalaf, segretaria generale del Partito Futuro siriano, è stata barbaramente seviziata e uccisa in un vigliacco attentato, sembrerebbe da miliziani filo-turchi. Si batteva per l’uguaglianza e per la convivenza pacifica tra curdi, cristiani e arabi. Era una combattente e anche punto di riferimento per i diritti delle donne. Un pensiero per questa giovane eroica donna. Il sultano Erdogan, con il suo scellerato ...

Erdogan : «Attaccheremo Kobane» L’Italia ferma l’export di armi - sanzioni dalla Ue (ma non per i curdi) : Corsa contro il tempo per arrivare per primi nella città un tempo simbolo della resistenza contro l’Isis e ora nel mirino dei turchi. Trump rivendica il ritiro delle truppe: «Non andremo in un’altra guerra tra popoli che si combattono da 200 anni»

Enes Kanter attacca Erdogan : “non posso restare zitto davanti a quanto sta facendo la Turchia. Mi hanno minacciato ma…” : Enes Kanter attacca Erdogan e la Turchia dopo i recenti bombardamenti contro i curdi in Siria: il centro di Boston si espone ancora una volta, rischiando in prima persona Il recente bombardamento della Turchia sulle zone popolate dai curdi in Siria ha destato scalpore, finendo per influenzare anche il mondo dello sport. Se da una parte ci sono stati casi come i calciatori della Turchia che hanno appoggiato il governo di Istanbul, va ...

"L'Europa con Erdogan non farà nulla" : “L’Italia? Può parlare, ma tutti sanno che alle parole non seguiranno i fatti. Di questo Erdogan può stare certo”. A sostenerlo è Lucio Caracciolo, direttore di Limes, la rivista italiana di geopolitica.Di fronte all’invasione turca del nord della Siria, cosa potrebbe o dovrebbe fare, a suo avviso, l’Europa?Innanzitutto, dovrebbe trovare una linea comune e già questo mi pare molto ...

Siria - Erdogan : “Embargo armi? Non ci fermiamo”. Merkel lo chiama : “Fermati”. Colpito convoglio di reporter : un giornalista ucciso : Assicura che la minaccia di sanzioni da parte degli Stati Uniti e l’embargo sulla vendita delle armi da parte di Francia e Germania non fermeranno l’esercito turco, che avanzerà di 30-35 chilometri nel territorio Siriano per continuare l’offensiva contro le milizie curde. Ma Angela Merkel chiama Erdogan e gli chiede di interrompere “immediatamente” l’operazione militare nel nord della Siria, che rischia di ...

Siria - Erdogan : «L’embargo alle armi non ci fermerà». Trump ritira altri mille soldati - gli sfollati sono 130mila : Il presidente risponde alle pressioni dell’Europa: «La Turchia non consentirà la creazione di uno Stato terroristico nel nord della Siria»